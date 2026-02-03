El CTA trabaja con el proveedor para afrontar "las necesidades tecnológicas" de un 'FVS' "aún por construir"

Archivo - La colegiada Eugenia Gil Soriana revisa el Football Video Support durante el FC Barcelona-Alhama CF El Pozo de la Liga F Moeve 25-26 - LIGA F - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 3 (EUROPA PRESS)

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se muestra satisfecha con el desarrollo que está teniendo esta temporada el 'Football Video Support', la herramienta que ejerce de ayuda a los colegiados en la Primera RFEF y la Liga F Moeve, aunque saben que está "aún por construir", entre otras a cosas a nivel tecnológico, uno de los retos en los que el organismo trabaja con el proveedor.

El 'FVS' aterrizó esta campaña en el fútbol español, elegido como uno de los bancos de pruebas de la FIFA para el desarrollo e implementación de esta herramienta, mucho más barata que el sistema VAR y por el que el ente rector del fútbol mundial "apuesta de manera decidida", tal y como apuntó Eduardo Prieto Iglesias, director del Proyecto VAR de la RFEF.

Y para conocer mejor su funcionamiento y atajar posibles dudas, el CTA organizó este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) un seminario informativo y de formación para clubes y medios de comunicación, donde también se repasaron jugadas y diversas situaciones, por la necesidad de "interactuar" en un proyecto que para considera "estratégico", recordó el excolegiado navarro, que asegura que están "convencidos de que va a dar un servicio al fútbol".

Prieto Iglesias remarcó que la FIFA "entendía que España e Italia eran un buen banco de pruebas" para este 'FVS' que "posiblemente esté un año más de pruebas" hasta que la IFAB "lo encaje lo mejor posible en las reglas del juego". De momento, además de en la Primera RFEF, donde ya ha se ha usado en más de 400 partidos, y en la Liga F Moeve (150), también se ha podido en mejor medida en otros países como Brasil o en competiciones "ya de relevancia" como el Mundial Sub-20 Masculino celebrado en Chile.

"Queremos democratizar la tecnología. El VAR es un sistema más maduro y con más recursos, y el 'FVS' está empezando la curva de aprendizaje y tiene que tener los normales ajustes, sobre todo a nivel conceptual", aclaró el director del Proyecto VAR, acompañado por Fran Soto, presidente del CTA, y de Yolanda Parga y Félix Sánchez Marcos, los respectivos máximos responsables del arbitraje en el fútbol femenino y la tercera categoría.

Eduardo Prieto no escondió que este nuevo sistema es "de bajo coste" y que la FIFA está llevando a cabo estudios con proveedores tecnológicos para ver mejoras. "Los proveedores también están en la curva de aprendizaje", advirtió. En España, es 'Quality' la que se encarga de esta materia y el excolegiado sabe que uno de los retos que tienen por delante es el de "proponer" a esta empresa "las necesidades tecnológicas" para la mejora en la calidad y la consiguiente mayor rapidez en las decisiones, un aspecto que se ha ido mejorando durante la temporada con medidas como que sea el cuarto árbitro o la cuarta árbitro quien haga la revisión.

"No son cámaras de resolución como las que hay que en el VAR", indicó el exárbitro, que señaló que en cada partido hay cuatro o seis cámaras, cada una con una función distinta, que en algunos casos se pueden añadir cámaras de red que dan imagen desde detrás de la portería, y que "en caso muy concretos como el Clásico femenino", puede haber una Steadicam o una 'super slow' con "una resolución más fina".

En este sentido, puntualizó que las cámaras de producción televisiva son las que "normalmente" usan para el peritaje, pero que "puede haber una al margen que no esté en el circuito de producción" y que en algún momento ofrezca unas imágenes que "no se pueden usar".

Además, a nivel individual, según detalló Antonio Cerezo, responsable de los árbitros asistentes de Primera y Segunda RFEF, han puesto en marcha ya unos nuevos intercomunicadores para que los árbitros estén "en permanente comunicación con el operador de imágenes", aunque están en proceso de ensayo y no se usan en todos los partidos, pero que ayudan a que la revisión sea más rápida, y también los colegiados disponen de un tablet con zoom para poder ver mejor ciertas jugadas polémicas ampliando en ella la imagen que les pasan desde el monitor.

En total, el CTA detalló que ya llevan 900 partidos con esta monitorización permanente del sistema y que "semanalmente" mantienen con el proveedor "una reunión de seguimiento". "Todo genera reacciones correctivas o preventivas", resaltó el director del Proyecto VAR, que puntualizó que la FIFA "quiere ver primero las lagunas" y que está "encantada con el 'feedback' que está recibiendo de España".

Y hasta este pasado fin de semana, se han registrado 713 solicitudes de 'FVS' en los partidos, 1,7 más o menos por partido en la Primera RFEF y 1,35 en la Liga F. Hay que recordar que cada entrenador tiene un máximo de cuatro peticiones para cuatro únicos supuestos: Gol/No gol, Penalti/No penalti, Tarjeta roja directa y Confusión de identidad. Hasta el momento, sólo ha habido un 9 por ciento de cambios de decisión en la tercera división y un 14 en la liga femenina.

FRAN SOTO: "EL 'FVS' ESTÁ AÚN POR CONSTRUIR"

Para Yolanda Parga, el 'FVS' es una "herramienta nueva y en periodo de prueba". "La implementamos de forma rápida y la colaboración de los clubes y su paciencia ha sido muy buena. Va mejorando y reduciendo el tiempo de revisión. Nos facilita cuando los partidos tienen seis cámaras", explicó.

Félix Sánchez Marcos, por su parte, no obvió que este sistema "está abierto a pequeñas 'trampas'" como los intentos de los entrenadores de buscar resquicios para poder solicitarlo, y dejó claro que cuando el CTA ha detectado que un árbitro, "pese a una evidencia clarísima ha tomado otra decisión", es "penalizado".

"Es una herramienta experimental y hay muchas cuestiones que ajustar. Está por construir y entre todos debemos tratar de mejorarla. La FIFA está muy encima del trabajo en España y nos ha felicitado expresamente por el rigor y seriedad, con sus errores y ventajas", aseveró Fran Soto, que insiste en que "la tecnología es clave para el fútbol, lo hace más justo".

El presidente del CTA volvió a pedir "un poco de paciencia" y que en el caso del 'FVS' "muchas veces se están solicitando cuestiones que no lo son". "Estamos avanzando en la herramienta y cómo mejorar y evitar esas situaciones que pervierten desde mi punto de vista su uso, a veces no contamos con evidencias potentes para cambiar la decisión", añadió.

Por otro lado, Soto aprovechó la ocasión para defender la labor arbitral y demandar "respeto". "Somos humanos, nos equivocamos y nos equivocaremos. A ver si entre todos somos capaces de rebajar la tensión hacia el mundo arbitral porque siempre se está enfocando la diana al mismo lado. Todos estamos en el mismo negocio y queremos que vaya lo mejor posible. El CTA está haciendo una labor potente con sus árbitros y los pasos que estamos dando creemos que son los adecuados", sentenció.