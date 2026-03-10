El CTA ve "conducta violenta" en el rodillazo de Rüdiger a Rico y que el VAR "debía haber recomendado revisión"

Antonio Rudiger of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Getafe CF at Bernabeu stadium on March 02, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha considerado como "conducta violenta" el rodillazo de Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid, a Diego Rico, futbolista del Getafe CF, y ha señalado que el VAR "debía haber recomendado" revisarlo "para sancionarse con tarjeta roja directa".

Marta Frías, portavoz del CTA, puso voz este martes al repaso semanal que hace este organismo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de su programa 'Tiempo de Revisión' sobre las jornadas de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion, así como de la Liga F Moeve.

"Un jugador del Getafe cae al suelo tras una disputa con un rival y acto seguido otro defensor madridista se lanza hacia él, impactando con la rodilla en la cara y el hombro del jugador azulón de forma repetida sin estar el balón a distancia de ser jugado", inicia Frías su análisis sobre ese Real Madrid vs Getafe de la jornada 26 en Primera División.

"La acción pasa inadvertida para el árbitro por la complejidad del lance y la cantidad de jugadores en la zona, y el VAR decide no intervenir al considerar ésta una acción interpretativa", añade Frías. "Se trata de una conducta violenta, ya que el jugador del Real Madrid se lanza con la rodilla contra un rival tendido en el suelo, sin opción de disputar el balón", asevera la portavoz del CTA en su videoanálisis.

"Al tratarse de un incidente no visto por el árbitro y constituir error claro, obvio y manifiesto, el VAR debía haber recomendado revisión en el monitor para sancionarse con tarjeta roja directa por conducta violenta", apostilló Frías al respecto del lance del zaguero alemán.

Otro momento clave para los merengues fue el gol de Fede Valverde en el tiempo añadido de su duelo durante la jornada 27 en el Estadio Abanca Balaídos. "Un jugador del Real Madrid roba el balón en el centro del campo, en una disputa con un jugador del Celta. Tras una fase de ataque, la acción acaba en el segundo gol visitante", subraya Frías sobre la 'segada' del canterano blanco Manuel Ángel al celeste Fer López.

"El árbitro interpreta que la recuperación del balón que da inicio a la jugada no es falta y el VAR respalda su decisión al tratarse de una acción de pura interpretación. Para el CTA, la disputa del jugador madridista es correcta. Se desliza tocando claramente el balón primero con su pie, siendo el contacto posterior residual, insuficiente para considerarse falta. Por tanto, el gol fue bien concedido", recalca.

Además, se analizó la expulsión de Jan Virgili durante el Osasuna vs Mallorca también de la jornada 27 en Primera. "Un jugador visitante realiza una entrada por detrás a un contrario sin ninguna posibilidad de disputar el balón y con la intención de detener la contra del equipo rival. El árbitro interpreta que el jugador, sin ninguna posibilidad de disputar el balón, detiene la contra del equipo rival mediante una entrada por detrás, y expulsa al jugador con tarjeta roja", describe.

"En estos casos donde no hay intención de disputar el balón, la clave está en interpretar si a la hora de hacer la entrada el jugador emplea fuerza excesiva o brutalidad, o si por el contrario la acción es solo temeraria. El CTA considera que la decisión tomada por el árbitro se ajusta a las reglas de juego y también a la responsabilidad de proteger la integridad física de los futbolistas ante este tipo de acciones. Al ser una acción interpretable en cuanto a intensidad y fuerza, el VAR confirma de forma correcta la decisión de campo", concluye la portavoz.