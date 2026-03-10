Cubarsí: "El empate es un buen resultado, pero en casa tenemos que ir a por todas"

Pau Cubarsí con el FC Barcelona - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí ha asegurado que el empate conseguido este martes en el último minuto ante el Newcastle (1-1) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones es "un buen resultado", pero ha advertido de que la próxima semana en el Spotify Camp Nou deben "ir a por todas".
"Hemos hecho un gran partido, sobre todo en fase defensiva. Un pequeño detalle nos ha costado un gol, pero en la última acción tenemos jugadores arriba muy desequilibrantes que en un momento te puedan hacer el lío. Dani ha entrado, ha hecho lo que tenía que hacer, ha provocado un penalti y nos llevamos un empate que yo creo que es un buen resultado, pero en casa tenemos que ir a por todas", señaló en declaraciones a Movistar+.
Además, insistió en que ya sabían que St. James' Park era "un campo complicado". "Sabíamos que te apretaban todo el rato, que tenías que estar muy fino. A lo mejor no hemos estado muy bien arriba, pero hemos tenido fases del juego en las que hemos jugado bien, que hemos tenido el balón. A veces tienes que jugar estos partidos de encerrarte atrás o en bloque medio para sacar un buen resultado", indicó.
Por otra parte, reconoció el cansancio de los jugadores. "Venimos de semanas de mucha exigencia, así que hoy también era de lo más de exigencia. A lo mejor íbamos un poco cansados, teníamos que ver cuándo presionar y cuándo no, porque no podíamos presionar los 90 minutos. Era un equipo muy físico y teníamos que ver cuándo sí y cuándo no", continuó. "Ellos arriba son muy rápidos, yo creo que hemos hecho un gran partido todos como equipo. Teníamos que sacar un buen resultado; podríamos haber ganado, que sería lo mejor, pero un empate y ahora en casa vamos a ir a por todas", añadió.
Por último, se mostró feliz por el debut de Xavi Espart. "Hace poco estaba en su situación. He vivido muchos momentos con Xavi, somos de la misma edad, teníamos una gran familia. Se siente muy cómodo cuando sube, y hoy he hecho un partido excelentes en un campo complicado. Ha salido con personalidad, ha hecho una buena acción defensiva que nos podría haber costado un gol, así que muy contento por él", finalizó.