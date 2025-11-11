'Cucho' Hernández, intervenido de cornetes nasales

El delantero colombiano del Real Betis 'Cucho' Hernández.
   El delantero colombiano del Real Betis 'Cucho' Hernández se sometió este lunes a una cirugía "mínimamente invasiva de cornetes nasales" para mejorar su capacidad respiratoria nasal, según informó el club verrdiblanco este martes en un comunicado.

   El 'Cucho' Hernández, que es el máximo goleador del Real Betis en este arranque de temporada con cinco tantos, fue dado de alta y "mantiene reposo domiciliario" y su reincorporación "dependerá de su evolución". Pese a ello, se espera que pueda estar presente en el próximo partido de Liga ante el Girona en el estadio de La Cartuja.

