Cucurella, sobre una posible llamada del Barça: "Sería difícil de rechazar"

Marc Cucurella - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Marc Cucurella ha asegurado que sería "difícil de rechazar" una posible oferta del FC Barcelona y que se lo tendría que "plantear", aunque ha reconocido que está "muy contento" en Inglaterra, y ha advertido de la importancia del partido amistoso de este ante Egipto, "el último test" antes del Mundial para "poner las cosas difíciles" a Luis de la Fuente.

"Si esas situaciones llegan, son difíciles de rechazar, pero me lo tendría que plantear. Al final no solo soy yo, también tengo que pensar en mi familia, decidir entre todos lo que es mejor para nosotros. Ahora mismo no estoy pensando en eso. Si viene, vendrá, y ya veremos la decisión que se toma", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, el defensa del Chelsea reconoció que está feliz jugando en Inglaterra. "España siempre es España y es mi país, donde me he criado y siempre piensas en volver. Yo lo dejaría aún a unos años vista. Estoy muy contento ahí, mi familia también y es una muy buena experiencia de vida", manifestó.

Así, invitó a pensar ahora en el encuentro de la selección ante Egipto. "Es un partido muy importante, posiblemente el último test o la última prueba que podemos tener antes de que Luis saque la convocatoria. Todos vamos a intentar dar nuestra mejor versión y poner las cosas difíciles a Luis", indicó.

"Tienes que dar un nivel, juegas con la camiseta de España, nunca sabes si va a ser tu último partido con la selección y siempre tienes en mente la lista de Luis y sabes que es posiblemente tu última oportunidad de demostrar que estás preparado", añadió, y se mostró contento de jugar en Barcelona. "Mucha familia me va a poder venir a ver, ya me han pedido muchas entradas. Jugar aquí, en un gran estadio y con un ambiente que va a ser muy bonito, es una buena despedida antes de esa lista final y de esa última convocatoria", apuntó.

También señaló el amistoso jugado en el Bernabéu contra Brasil como clave para convencer a De la Fuente. "Sin ninguna duda. Me llegó la oportunidad y creo que la supe aprovechar. Quizás si no hubiese hecho un gran partido o no hubiese estado a mi nivel, nunca más hubiese podido vestir la camiseta de la selección. El fútbol es aprovechar tu oportunidad, estar preparado cuando te llegue. Intenté dar lo mejor de mí, salió bien y luego tuve la oportunidad de jugar la Eurocopa y ganarla", subrayó.

Por otra parte, el futbolista catalán aseguró que sienten la ilusión de los aficionados antes de la cita mundialista. "Nos lo hemos ganado nosotros. En estos últimos dos años ha habido mucho más apoyo, la gente está mucho más metida con la selección. Nos sentimos muy queridos y muy arropados y jugar en España siempre es bonito. Ojalá mañana podamos hacer un gran partido y hacer disfrutar a toda esta gente que venga a apoyarnos", manifestó.

Además, recordó el encuentro ante los egipciones en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Fue un partido muy difícil, muy duro, nos pusieron las cosas muy difíciles. Son un gran equipo, son de las mejores selecciones que hay en África. Tendremos que estar muy concentrados. Sabemos que vamos a tener la posesión, que ellos van a estar esperando alguna contra, pero no será nada fácil, intentaremos hacerlo lo mejor posible y acabar con buenas sensaciones este parón internacional", expuso.

En otro orden de cosas, Cucurella valoró la carga de partidos y la acumulación de minutos de esta temporada. "Es difícil, jugamos muchos partidos, cada vez jugamos más. El cuerpo lo nota, la mente también, pero venir a la selección es un privilegio y un orgullo, nunca se sabe cuándo puede ser tu último partido o tu última convocatoria. También tenemos que pensar que estar dentro de los 26 convocados a nivel español es un privilegio porque el nivel está muy alto. Todos los que estamos aquí estamos muy contentos y nos sentimos privilegiados", avisó.

También afirmó que ve a Luis de la Fuente "muy tranquilo". "Igual que siempre, con la misma naturalidad, con las mismas ganas de seguir trabajando, de seguir mejorando. Internamente, tendrá sus nervios y sus dudas, pero es su trabajo. Siempre hace un buen grupo, elige bien, y ojalá en esta convocatoria del Mundial lo vuelva a hacer y podamos volver a tener el éxito que tuvimos en la última Eurocopa", expresó.

Por último, se deshizo en elogios hacia Mikel Oyarzabal. "Es una persona muy importante y muy respetada también. No suele hablar mucho, pero cuando habla todo el mundo lo escucha. Tiene mucho peso en el equipo y está demostrando el gran nivel que tiene. Quizás antes no mucha gente pensaba en que Mikel tuviera el nivel, pero yo siempre decía que cuando juegas con él te das cuenta de lo que aporta el equipo, de cómo lee el juego, de cómo lo entiende y encima ahora está siendo un jugador vital, marcando muchos goles. Estoy muy feliz de que nos siga ayudando", concluyó.