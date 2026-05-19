Dani Carvajal, el último pilar de una generación gloriosa y leyenda del Real Madrid

Archivo - El lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal, junto al trofeo de la Champions League tras ganar la final de 2024. - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El lateral español Dani Carvajal cerrará este sábado su etapa en el Real Madrid una vez finalice la presente temporada con el partido de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club, después de 13 temporadas en el primer equipo merengue, al que llegó después de ascender y crecer en la cantera madridista y despedirse ahora como el segundo futbolista con más trofeos en la historia del club.

El Santiago Bernabéu despide este sábado (21.00 horas) al último baluarte de una de las generaciones más laureadas de la historia de la entidad madridista. Un lateral con derroche ofensivo y defensivo, que no escatimaba en esfuerzos y que dominó su demarcación durante más de un lustro.

Ejemplo para los niños que sueñan con triunfar en el Real Madrid, fue el elegido por el club, de manera totalmente aleatoria, para colocar la primera piedra de la actual ciudad deportiva en Valdebebas. Y ese niño que en 2002 entró a formar parte de las categorías inferiores, recorriendo todas las categorías hasta consolidarse en el Castilla, se despide ahora como una leyenda del club, con un palmarés envidiable.

El de Leganés es el segundo jugador con más títulos, un total de 27, en la historia del club, solo por detrás del croata Luka Modric (28). Carvajal se marcha del Real Madrid tras levantar 6 Champions, un récord que comparte con el balcánico, Nacho Fernández, Toni Kroos y Paco Gento, 5 Mundiales de Clubes, 4 Ligas, 4 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España y 1 Copa Intercontinental.

Carvajal es carácter -cuarto jugador con más amarillas de la historia de la entidad (123)-, garra, inteligencia táctica, despliegue, mentalidad competitiva y, también, resiliencia, porque las lesiones han sido piedras en el camino del lateral durante toda su carrera. Primero, fueron los problemas musculares y después, una rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón poplíteo de la rodilla derecha, la famosa triada, una de las lesiones más graves en fútbol.

Pero el lateral se levantó y demostró que quería seguir al máximo nivel. Sin embargo, la poca continuidad en la temporada 2024-2025 y la competencia con Trent Alexander-Arnold en la presente campaña, con el añadido de nuevos problemas físicos, no permitieron al lateral jugar apenas 22 encuentros en la 2025-2026, solo 10 de ellos como titular.

Carvajal puede presumir de 450 partidos -más de 35.000 minutos- con el Real Madrid, una cifra que solo han alcanzado, además del lateral, 20 futbolistas en toda la historia del club. El conjunto merengue pierde al jugador con más experiencia y encuentros de toda la plantilla actual y a su primer capitán, el último representante de una generación dorada.

Con el lateral, repescado al año de haber sido traspasado al Bayer Leverkusen alemán por cinco temporadas, el Real Madrid levantó la 'Décima' y conquistó las tres Champions seguidas en 2016, 2017 y 2018, y también ganó la Copa de Europa de las remontadas en el Bernabéu, en 2022, y la 'Decimoquinta', en 2024, con gol del lateral español en la final ante el Borussia Dortmund.

Ese era el segundo gol del de Leganés en la competición continental, en la que ha participado en 96 partidos, y donde también tiró de energía para meter el recordado centro más allá del 90 que cabeceó Rodrygo para llevar la semifinal ante el Manchester City a una prórroga en el Bernabéu que terminó significando la 'Decimocuarta' en París.

Se fueron Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gareth Bale, Carlos Casemiro, Marcelo, Raphael Varane, Isco Alarcón, Nacho Fernández, Karim Benzema y, los más recientes, Modric y Kroos, entre otros, y Carvajal era el último pilar de esa generación que conquistó Europa y que ahora busca a sus sucesores en un momento donde parece faltar un líder real en un vestuario agitado.

El campeón de Europa con la selección se marcha del Real Madrid después de dos años duros, por lesiones y malos resultados, sin grandes títulos y con poca participación en el equipo desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, pero esto no opaca su figura en la historia del club. Ahora, ese lateral derecho, mientras Alexander-Arnold sigue adaptándose, queda desamparado sin su capitán.