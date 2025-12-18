Dani Rodríguez rescinde su contrato con el Mallorca

Archivo - El exjugador del RCD Mallorca Dani Rodríguez. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca y Dani Rodríguez han llegado este jueves a un acuerdo para la rescisión del contrato del futbolista, que pone fin a su etapa de siete temporadas y media en la entidad, y al que le restaban seis meses de contrato.

"Llegado en el verano de 2018, Rodríguez se marcha dejando huella tras 282 partidos (entre LaLiga, Segunda División, Copa del Rey y Supercopa de España), 32 goles y 39 asistencias, cifras que lo sitúan entre los grandes referentes en la historia moderna del club", apunta el comunicado emitido por el club bermellón.

Rodríguez, que era uno de los capitanes del RCD Mallorca, estaba apartado del equipo desde el pasado mes de agosto, después de que cargara contra su entrenador, Iagoba Arrasate, por apostar en el Santiago Bernabéu por su compañero Jan Virgili antes que por él. "Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día", escribió en su cuenta de Instagram.

El RCD Mallorca ha querido agradecerle su desempeño en el club durante todos estos años y le ha deseado la mejor de las suertes en su futuro.

Por su parte, Dani Rodríguez también quiso agradecer al club bermellón: "La única palabra que se me repite es gracias. Hemos sido muy felices durante tanto tiempo. Mi mujer, mis hijos y yo somos unos privilegiados por haber estado tanto tiempo en una isla tan bonita como esta. Solo puedo dar gracias porque su cariño me ha llegado desde el primero hasta el último día".

"Espero haber devuelto ese cariño a base de trabajo, de sacrificio y de darle valor a cada día que me ponía esta camiseta. La he defendido durante muchos partidos y creo que desde el primer día y hasta el último la he defendido como he podido y como he sabido", añadió.