Dani Vivian: "Escuchar el himno de la Champions en San Mamés va a ser brutal"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El central del Athletic Club y la selección española Dani Vivian tiene claro que escuchar el himno de la Liga de Campeones la próxima temporada en San Mamés va a ser "brutal" y que son "ambiciosos" de cara a la próxima temporada, destacando el "bloque" que están formando los últimos años gracias a las renovaciones de los talentos jóvenes como Oihan Sancet, Mikel Jauregizar o el propio central.

"Jugar la Liga de Campeones va a ser algo increíble. Escuchar el himno de la Champions en San Mamés va a ser brutal. Los equipos que van a pasar por Bilbao, y nosotros ir a los estadios que nos hemos ganado ir... va a ser increíble. Pero somos ambiciosos. No vamos a decir, bueno, a ver si pasamos. Nosotros vamos a trabajar cada partido y luego las cosas nos pondrán en su sitio", afirmó el central del Athletic Club en una entrevista concedida a Europa Press.

Vivian apuntó que conseguir la clasificación para disputar la próxima Liga de Campeones es "algo muy difícil" porque meterte entre los cuatro primeros es "prácticamente imposible", y más teniendo que jugar "tres competiciones". "Este era el primer año en Europa para muchos de nosotros, pero veníamos trabajando muy bien años atrás y creo que hemos sabido adaptarnos muy bien a la situación", añadió.

El vitoriano cataloga la temporada de "espectacular", aunque señaló que podría haber sido "aún mejor" si los "detalles" en la semifinal de Europa League hubieran sido de otra manera. "Esta temporada dice mucho de lo que es esta plantilla, de la ambición que tenemos y de lo que queremos", agregó.

Sobre el penalti y la expulsión en la ida de semifinales de Liga Europa ante el Manchester United, Vivian tiene claro "no" tira de la camiseta a Rasmus Hojlund. "Yo le sujeto del hombro al jugador y él hizo su papel de querer lanzarse para hacerle ver al árbitro que puede llegar a ese balón. Para mí no es penalti, pero una vez que pita nadie se esperaba que me fuese a expulsar", expresó.

"Con la norma, si él interpreta eso, que yo no voy al balón y paro al rival, pues me tiene que expulsar. Eso es así. Lo que creo es que la norma no debería ser así, al menos habría que revisarla, porque es mucho castigo que por hacerle eso a un jugador. No puede tener el mismo castigo que barrer a un jugador, que es una acción en la que puedes lesionar. Fue un momento muy duro, muy duro para todos, para mí y para todos", explicó el central internacional español.

Sobre el proyecto del Athletic, el vitoriano reflexionó que el que tantos "jugadores jóvenes" estén renovando sus contratos "tanto tiempo" es "una prueba" de cuál es la "idea" del club. "Nos encanta ver el orgullo que podemos generar a la gente, por ejemplo, al ganar la Copa del Rey. Tanto la filosofía como la ideología que tenemos de ese orgullo de pertenencia es muy bonito. El bloque que estamos formando y como todos estamos en la misma sintonía es algo que también nos hace fuertes dentro del campo", aseguró.

Además, el campeón de Europa con España apuntó que parte del crecimiento que ha experimentado el equipo en este último año se refleja en que en cursos pasados tenían que jugar "siempre muy bien" para poder sacar los partidos y ahora, gracias a la "regularidad defensiva" han sacado partidos adelante sin hacerlo tan bien. "Seguimos teniendo puntos en los que se puede mejorar, pero lo más importante es darle continuidad a lo que estamos haciendo bien", zanjó.

Por último, Vivian habló sobre la renovación de Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club una temporada más. "Cuando me preguntaron si iba a renovar ya dije que no entendíamos vivir una temporada sin él, más habiendo conseguido todo lo que hemos logrado esta temporada. Él también se lo merece. Es nuestro líder, la persona en la que confiamos para que nos lleve donde todos queremos estar, y estamos muy contentos e ilusionados con la temporada que viene", concluyó.