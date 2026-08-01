Danny Welbeck ficha por el Chelsea FC hasta 2028

Archivo - Danny Welbeck, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Daniel Weir/Sports Press

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Chelsea FC ha anunciado este sábado el fichaje hasta 2028 del futbolista inglés Danny Welbeck, delantero de 35 años, procedente del Brighton & Hove Albion y que además ha sido internacional con la selección absoluta de Inglaterra en 42 ocasiones.

Los 'blues' detallaron en su página web que Welbeck se unirá a la plantilla entrenada por español Xabi Alonso ya durante su pretemporada. "Cuando te enteras del interés del Chelsea, te llena de un orgullo inmenso", declaró el propio Welbeck a los medios oficiales del club.

"Conociendo la historia del Chelsea, es un club que quiere ganar trofeos y se esfuerza por lograrlo cada temporada", añadió. "Es un verdadero honor para mí llegar a un club de esta categoría en lo que parece ser un momento realmente emocionante. Ya conozco a algunos de los chicos y he tenido conversaciones fantásticas con el entrenador", apuntó el antiguo jugador de Manchester United, Sunderland, Arsenal y Watford.

"Ya siento esa conexión", apostilló sobre sus nuevos compañeros. "Tengo esa pasión a flor de piel y estoy listo para darlo todo por este club para que todos en el Chelsea, y en especial los aficionados, se sientan orgullosos", concluyó el delantero 'blue' en sus declaraciones.

"Welbeck llega a Stamford Bridge con una vasta experiencia al más alto nivel. Ha disputado 400 partidos en la Premier League, ha jugado en la Liga de Campeones de la UEFA y ha representado a Inglaterra en dos Copas Mundiales de la FIFA", sentenció el Chelsea en su nota de prensa.