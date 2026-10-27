David Otorbi, baja en el Valencia por una lesión muscular en el muslo derecho

David Otorbi, jugador del Valencia CF, ante el Real Racing Club en LaLiga EA Sports 2026-27. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Valencia CF David Otorbi sufrió una lesión muscular en el muslo derecho en el último partido de LaLiga EA Sports ante el Villarreal CF y podría estar de baja aproximadamente un mes, por lo que no estaría disponible hasta después del próximo parón internacional.

"Tras las pruebas efectuadas durante los días de ayer y hoy se confirma que el jugador del Valencia CF, David Otorbi, padece una lesión muscular a nivel del muslo derecho, sufrida en el partido ante el Villarreal CF", informó la entidad valencianista en un comunicado.

Ahora, el extremo valencianista, que fue sustituido en el minuto 14 de la derrota (1-2) ante el Villarreal, "seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápeutico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica". Se estima un tiempo de baja de algo más de un mes, por lo que podría no volver a jugar hasta el mes de diciembre.