David Villa: "El aura de Lamine Yamal es muy fuerte y muy difícil de ver"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español David Villa destacó este martes que "el aura" del jugador del FC Barcelona Lamine Yamal "es muy fuerte y muy difícil de ver", con un rol "vital" para su equipo, y pidió "cuidarlo", sobre todo, ante los futuros "momentos malos", aunque aseguró que "algún día, seguro", ganará el Balón de Oro.

"Es vital. Ya no solo lo que él transmite cuando tiene el balón, sino lo que transmiten otros compañeros. El otro día con el Inter me dio la sensación de que prácticamente todos los jugadores lo buscaban cuando se necesitaba resolver el partido, sabiendo que él era el que podía resolverlo, es una barbaridad. Ese aura es muy fuerte, es muy difícil de ver y él lo transmite. Es algo fantástico", dijo Villa a los medios tras un evento de Moeve, Liga F y LaLiga en Madrid.

El exjugador del Barça entre 2010 y 2013 pidió "cuidar entre todos" a Yamal, "ayudarlo" y "esperarle cuando tenga momentos malos, porque seguramente los tendrá". "No deja de ser un niño y tiene un futuro por delante", advirtió, antes de reflexionar sobre si el joven futbolista, de 17 años, sería titular en la España campeona del mundo en 2010.

"Yo creo que sí, por talento, pero comparar épocas no tiene mucha lógica. Escuché a Piqué decir que a lo mejor no lo hubieran hecho debutar si el Barça tenido nuestra generación. Nunca se sabe, analizar cosas así son complicadas, lo único que sé es que es un jugador con un talento brutal y que te da la sensación que podría jugar en cualquier época de este deporte y en cualquier equipo", defendió el asturiano, que aseguró que Yamal "algún día, seguro", ganará el Balón de Oro.

Además, abordó la posible llegada de Xabi Alonso, su compañero en la selección española, al banquillo del Real Madrid, tras la salida de Carlo Ancelotti a final de temporada. "Xabi es un gran amigo, un gran compañero, que está haciendo una labor enorme en el Bayer Leverkusen, y que le deseo todo lo mejor. Normalmente, los mediocentros tienen algo más, están más pendientes de la cosa táctica, del entrenador, etc", elogió.

"El fútbol español siempre ha gozado de mucho nivel, tanto de jugadores como de entrenadores. Me alegro mucho de que muchos de nuestra generación hayan tenido esta vocación de ser entrenadores y hacerlo bien. Están haciendo un trabajo que, directa o indirectamente, también repercute en el fútbol español para bien, en otros países se habla muy bien del fútbol español", resaltó.

Aunque dejó claro que él no tiene "esa vocación de entrenador". "No me gusta decir de este agua no beberé nunca, pero no creo que me veáis en un banquillo", reiteró, antes de insistir también en que no tiene tiempo para colaborar con corporaciones como el VAR, después de que se hable de la posibilidad de que exfutbolistas sean asesores de este estamento.

"Desde que me retiré tengo un lema enorme, que lo primero es priorizar mi familia, el tiempo de mi familia. Creo que les quité mucho tiempo por el fútbol. No me veo en ninguna organización, corporación, a día de hoy. No sé qué va a pasar dentro de diez años, cuando seguramente mis hijos se vayan de casa y abandonen el nido", concluyó.