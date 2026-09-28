David Villa descubre este jueves un busto con su efigie en Gijón

Archivo - El exdelantero español David Villa besa la Copa del Mundo en el encuentro de LaLiga EA Sports 2026-27 entre el Atlético de Madrid y el Málaga CF, en el Riyadh Air Metropolitano. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español David Villa, máximo goleador histórico de la selección española, descubrirá este jueves un busto con su efigie en la sede de la de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) en Gijón.

El exdelantero asturiano, autor de 59 goles con el combinado nacional, participará en el acto de descubrimiento de un busto con su efigie en la sede de la RFFPA en la ciudad de Gijón, según un comunicado. El busto, es obra del prestigioso escultor José Luis Iglesias Luelmo, que lo ha donado a la Federación y que también estará presente en el descubrimiento.

El acto precede a la llegada de la selección española para disputar su encuentro de la Liga de Naciones ante Chequia en el Estadio Carlos Tartiere el sábado 3 de octubre (20.45 horas).