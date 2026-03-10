Davide Ancelotti: "Como jugador, no se puede discutir a Vinícius"

Archivo - El técnico italiano Davide Ancelotti, durante su etapa como asistente en el Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico italiano Davide Ancelotti, ex ayudante de su padre Carlo en el Real Madrid, defendió que, "como jugador, no se puede discutir a Vinícius Júnior", porque "tiene gol, regatea y da asistencias", por lo que no cree que "hablar por su carácter tenga que hacer perder el foco sobre lo decisivo y desequilibrante que es".

"Es verdad que somos similares en carácter. Al principio tendía a imitarle un poco, porque es mi ejemplo, y también he tenido que aprender que soy distinto, y que no tengo el aura que ha tenido él. Mi padre ha ganado cinco Champions", dijo el técnico sobre su padre, Carlo Ancelotti, en una entrevista a DAZN recogida por Europa Press.

Davide Ancelotti elogió la capacidad de su padre para "acercarse especialmente a la estrella" en el vestuario. "Cuando un jugador es una estrella está solo. Mi padre entiende que es su rol dentro del equipo. La verdadera estrella es alguien que tiene que dar a los demás, que mejora a los demás y que tiene mucha responsabilidad encima, no solo desde el exterior, también desde dentro. Todo el mundo dentro espera que él te resuelva el partido", relató.

Además, valoró la breve etapa de Xabi Alonso en el banquillo merengue. "Los entrenadores cambian. Xabi es un entrenador joven que va a tener una carrera extraordinaria y, seguramente, no le va a afectar esto. Son cosas que ocurren. Yo, que lo vivo en el día a día siendo entrenador, lo entiendo. A lo mejor, desde fuera, puede parecer un 'shock' un poco más grande. Pero el despido es parte de nuestra vida y hay que aceptarlo", destacó.

"'Vini' tiene gol, regatea, da asistencias. Como jugador, yo no creo que se pueda discutir a Vinícius. Desde fuera da que hablar por su carácter, pero no creo que eso tenga que hacer perder el foco sobre lo decisivo y desequilibrante que es. Al final, los equipos plantean partidos pensando en él", concluyó sobre el atacante brasileño del Real Madrid.