'Decathlon' proveerá los balones de la Liga Europa y la Conference League con el 'Kipsta' hasta 2027

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon', a través de su marca de fútbol 'Kipsta', seguirá siendo el proveedor oficial de balones para la Liga Europa y la Conference League hasta el final de la temporada 2026-2027, según anunció este lunes la UEFA.

"Tras el exitoso lanzamiento de la colaboración en la campaña 2024-2025, la UEFA y 'Decathlon' continúan su asociación para 2025/2026, garantizando un equipamiento uniforme y de alta calidad en todas las competiciones de clubes de Europa", indicó el organismo.

La UEFA recalcó que "este compromiso continuo" garantiza la presencia constante de balones de competición 'Kipsta' con certificación 'FIFA Quality Pro' en los campos europeos, "lo que refleja un cuidadoso equilibrio entre excelencia técnica, resistencia y accesibilidad". "Esta colaboración también refleja la ambición compartida de promover un fútbol justo, accesible y emocionante en toda Europa", añadió.

Los balones de competición 'Kipsta' son el resultado de un riguroso proceso de desarrollo que combina un diseño técnico avanzado con la validación en el mundo real por parte de los jugadores, con un vuelo preciso.

Diseñados y desarrollados en 'Kipstadium', en Tourcoing (Francia), los esféricos se someten a exhaustivas pruebas de laboratorio y sobre el terreno de juego por parte de equipos técnicos apasionados, lo que garantiza que cumplan con los estándares del fútbol de élite, al tiempo que están fabricados para durar y seguir siendo accesibles para todos los jugadores.

"La gama 'Kipsta' se compromete a ofrecer productos técnicamente avanzados sin comprometer el precio, y está diseñada para durar. Con una durabilidad probada y un rendimiento fiable, los balones oficiales de la UEFA encarnan la filosofía de 'Kipsta': ofrecer excelencia y resistencia a un precio justo, para futbolistas de todos los niveles, incluidos los profesionales", subrayó la UEFA.

El ente rector del fútbol europeo recuerda que esta colaboración "refleja la ambición compartida" de las dos partes "y de promover un producto accesible, sin comprometer la tecnicidad y la resistencia, en el que cada balón representa innovación, precisión y un compromiso con los más altos estándares profesionales, todo ello al servicio de una experiencia futbolística inclusiva y emocionante para todos".

Los últimos modelos de balones de competición 'Kipsta' para la temporada 2025-2026 ya están disponibles en las tiendas 'Decathlon' de todo el mundo y en la tienda online.