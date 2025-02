Deco: "El partido contra el Benfica fue durísimo"

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de fútbol del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', ha asegurado que el Benfica portugués, rival del equipo blaugrana en los octavos de final de la Liga de Campeones, es un rival complicado y que el reciente 4-5 en el Estádio da Luz en la Fase Liga fue un duelo "durísimo" en el que los jugadores de Hansi Flick "sufrieron".

"En esta fase ya no hay mucho que escoger, o sea, es verdad que el PSG está en un gran momento, así como el Benfica. El Benfica ya nos tocó en la Fase Liga y fue un partido durísimo allí, donde sufrimos mucho", ha explicado Deco en Movistar tras el sorteo celebrado en Nyon (Suiza).

Para Deco, el equipo logró una remontada "importante e histórica" gracias al postrero gol de Raphinha, pero considera que pudieron perder en la capital portuguesa. "El partido podía perfectamente haber perdido allí, porque el Benfica estuvo muy fuerte", ha señalado.

En cuanto a las opciones de ganar la 'Champions', con una posible semifinal contra el Bayern de Múnich o el Inter de Milán, por ejemplo, cree que no se debe ir tan allá. "Primero hay que ganar al Benfica e intentar pasar. Será muy duro, será un ambiente complicado. Además, la forma como acabó el partido allí... Es un equipo que en casa es muy fuerte. Hay que pensar en el primero partido y después ya veremos", ha alegado.

"Hay rivales muy potentes. En la final de la 'Champions' no hay esta discusión (favoritos). En la temporada pasada, por ejemplo, cuando el PSG, que era para mí uno de los favoritos, acabó quedando contra el Dortmund, la gente no esperaba que el Dortmund pudiera llegar a una final. En la 'Champions' no hay el favoritismo que la gente se cree", ha señalado el director deportivo 'culer'.

En este sentido, ha añadido que se debe ir "partido a partido" para evitar sorpresas. "Los que están ahí en el día a día, los que conocen un poco de fútbol, conocen los equipos, saben que son equipos potentes. Por eso, yo aquí lo que creo es que hay que jugar, hay que intentar pasar e ir poco a poco, pensar partido a partido", ha reiterado.

Preguntado por el Real Madrid, que ha eliminado al Manchester City y se medirá en octavos al Atlético de Madrid, niega que haya pasado por un mal momento. "Todos los equipos, más los grandes equipos, se recuperan. Hay momentos mejores y peores durante la temporada, pero creo que el Real Madrid ya lleva bastante tiempo bien. Para mí es un equipo que desde diciembre está otra vez ganando, sus principales jugadores están marcando goles. Es un equipo que ha ganado muchas 'Champions' y pensar que el Real Madrid no estaba bien es una tontería. Para mí siempre ha estado bien", ha manifestado.