La defensa internacional marroquí Zineb Redouani ficha por el FC Badalona Women - FC BADALONA WOMEN

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Badalona Women ha anunciado la incorporación de la lateral internacional marroquí Zineb Redouani para reforzar la línea defensiva del conjunto dirigido por Marc Ballester en la Liga F Moeve.

La futbolista, nacida en Mequinez en el año 2000 y formada en el Raja Aïn Harrouda, ha militado durante las últimas temporadas en las filas del FAR Rabat, entidad con la que ha conquistado siete Ligas y seis Copas de Marruecos, además de disputar dos finales de la CAF y ser incluida en el mejor once de la Copa África de 2022, torneo en el que logró el subcampeonato con la selección absoluta marroquí.

La llegada de Redouani representa un refuerzo de nivel para la plantilla badalonense en una demarcación castigada por las lesiones en el lateral, donde aportará velocidad, capacidad de despliegue ofensivo y juego combinativo.

"Me siento muy feliz de formar parte de este Club; llevo muy poco tiempo pero ya me han hecho sentir cómoda. Tenía muchas ganas de jugar en una liga tan competitiva como la española, muy buena técnica y tácticamente", ha afirmado la jugadora, quien se ha definido como una futbolista "combativa, disciplinada" y entregada al máximo por el equipo.

La internacional marroquí ya se ha ejercitado en tres sesiones con el equipo y confía en poder debutar este lunes ante el Atlético de Madrid, cuarto clasificado del campeonato, en un encuentro programado para las 19.00 horas.