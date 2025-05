Dembélé: "El PSG ha seguido su camino sin Mbappé y hay un antes y un después"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Ousmane Dembélé, delantero del Paris Saint-Germain, ha afirmado este viernes que su club "ha seguido su camino" tras el adiós de Kylian Mbappé y que "hay un antes y un después" sin el actual jugador del Real Madrid en el equipo parisino, que afrontará este sábado la final de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán.

"Lo repito muchas veces. Quizás con Kylian Mbappé esta temporada seríamos aún más fuerte, pero no sabemos qué podría pasar. Como he dicho, Mbappé tenía un sueño en su carrera, que era jugar en el Real Madrid. El Paris Saint-Germain ha seguido su camino y hay un antes y un después, también para Kylian Mbappé. Y, como he dicho, hemos tenido esta buena suerte. Nosotros nos centramos en nosotros, en nuestro equipo y en la temporada que queríamos hacer", dijo Dembélé en rueda de prensa.

"Estoy muy orgulloso de estar aquí en la final", señaló desde Múnich. "Hemos trabajado mucho y no ha sido fácil, sobre todo en el comienzo. Pero hemos podido cambiar esta dinámica, sobre todo en esta segunda parte de la temporada. Es excepcional estar aquí en Múnich para la final, es un placer porque no sabes si vas a volver a vivir momentos como éste", argumentó el exjugador --entre otros-- del FC Barcelona.

En su actual etapa en el PSG, su nombre suena en las quinielas para ganar el Balón de Oro. "Como he dicho en las últimas semanas, lo más importante y sobre todo cuando eres un jugador del PSG, es ganar esta Liga de Campeones. Estoy enfocado en el equipo y no en los trofeos individuales. Está claro que puede afectarte un poco, pero lo que pienso es en el colectivo", respondió Dembélé al respecto del galardón.

"Creo que hay que controlar las emociones, sabemos que hay mucha excitación de cara a la final. Nosotros mismos estamos emocionados, pero como hemos repetido durante la semana, tenemos que controlar esas emociones con calma, con seriedad y con sonrisa porque son momentos increíbles. Pero sí, tenemos que controlar todas esas emociones y creo que es una de las claves para el partido", añadió el 'Mosquito'.

Luego habló sobre verse las caras durante la final con exjugadores del equipo parisino. "Estoy contento de encontrármelos sobre todo en la final. Ellos también han tenido una muy buena semana. Como he dicho, Benjamin Pavard es un muy buen jugador, difícil de pasar y además muy inteligente. Espero que mañana no sea su día, sino el nuestro", apuntó.

Además, Dembélé admitió cómo afrontaba este partido por el título. "Lo preparo con calma, con mucha seriedad y con mucha concentración, pues son momentos que no olvidaré. Tengo que concentrarme en el juego y en el equipo, no solo en mí mismo. Y como he dicho, lo preparo muy bien con todo el grupo. Y espero hacer un gran partido", vaticinó.

También auguró que la final "va a ser un partido con mucha tensión". "Tenemos que controlar nuestras emociones, sobre todo al ser una final de la Champions League. Sabemos toda la excitación que hay por el partido para la afición parisina. Pero desde el comienzo de la semana, tenemos que controlar nuestras emociones y jugar a lo nuestro", reiteró.

"La de '9' es una posición clave que conozco desde que empecé a ser profesional y me adapto muy bien a ella. Intento ayudar al equipo y después el entrenador me deja mucha libertad de ir a la izquierda, a la derecha, de salir fuera, etc.", aludió al técnico asturiano Luis Enrique Martínez.

"Eso es algo que me gusta mucho, intento crear desequilibrio en el oponente e intento ser inteligente en esta posición porque es una posición en la que puedes estar a espalda, puedes estar delante de los defensas, delante del medio o detrás, etc. Tienes que volverlos un poco locos y desplazarte", explicó finalmente Dembélé sobre su rol en el PSG.