Deportivo Alavés - Real Betis: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis busca defender este domingo ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza su sexta posición de LaLiga EA Sports, la última de acceso a competición continental, en una vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports.

POSIBLES ALINEACIONES

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Vicente, Ibáñez, Blanco, Guridi, Aleñá; y Boyé.

Real Betis: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Rodríguez; Altimira, Roca, Fornals; Antony, Bakambu y Ez Abde.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Deportivo Alavés y Real Betis de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 25 de enero a las 21.00 horas en Mendizorroza.

DÓNDE VER

El duelo entre los babazorros y los verdiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.