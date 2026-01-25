Deportivo Alavés - Real Betis: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Publicado: domingo, 25 enero 2026 11:00
   MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Real Betis busca defender este domingo ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza su sexta posición de LaLiga EA Sports, la última de acceso a competición continental, en una vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Deportivo Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Vicente, Ibáñez, Blanco, Guridi, Aleñá; y Boyé.

   Real Betis: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Rodríguez; Altimira, Roca, Fornals; Antony, Bakambu y Ez Abde.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Deportivo Alavés y Real Betis de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 25 de enero a las 21.00 horas en Mendizorroza.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los babazorros y los verdiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.

