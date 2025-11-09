El Deportivo encuentra el ritmo del ascenso directo y el Córdoba puntúa en el 101'

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de La Coruña afianzó su buen momento con una goleada (3-0) este sábado a la Cultura y Leonesa en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, mientras que el derbi entre el Málaga y el Córdoba se saldó con polémica y un empate (2-2) en el largo descuento.

El conjunto gallego, que sumó 23 puntos para pedir sitio en la segunda plaza y presionar al líder Racing, castigó los errores atrás del cuadro castellano con los goles de Eddahchouri, uno en cada parte, y Mario Soriano. El Dépor se fue a dormir en ascenso directo, a falta de que termine la jornada, y la 'Cultu', en descenso.

En busca de esa segunda plaza, el Córdoba (20 puntos) rascó un épico empate de La Rosaleda con el 2-2 de Diego Bri en el minuto 101. Los visitantes jugaron la segunda mitad con uno menos por la rigurosa roja a Carlos Albarrán, pero hicieron frente al doblete de Rafa Rodríguez para un Málaga pegado a la zona de descenso.

Por abajo, la Real Sociedad B escapó con un agónico triunfo (2-1) sobre un Leganés que sigue hundiéndose en la tabla. Dani Díaz hizo el tanto de la victoria vasca de penalti en el 98', en un aciago día para los madrileños, en especial para un Gonzalo Melero que vio dos amarillas en un minuto y con apenas seis en el campo.

Mientras, el Eibar también reaccionó con un 3-2 al Albacete, a quien igualó casi en mitad de tabla, con un doblete de Javier Martón, provocando además dos penaltis. Por su parte, Óscar Sielva salvó un empate (2-2) para el Huesca en la visita del Andorra a El Alcoraz, un punto escaso estando pegados al descenso y malo para los del Principado, que llevan seis jornadas sin ganar.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Mirandés - Sporting de Gijón 2-1.

-Sábado 8.

Real Sociedad B - Leganés 2-1.

Eibar - Albacete 3-2.

Huesca - Andorra 2-2.

Deportivo de La Coruña - Cultural Leonesa 3-0.

Málaga - Córdoba 2-2.

-Domingo 9.

Las Palmas - Racing de Santander 14.00.

Ceuta - Almería 16.15.

Granada - Zaragoza 18.30.

Cádiz - Valladolid 21.00.

-Lunes 10.

Burgos - Castellón 20.30.