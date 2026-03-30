El Deportivo recibe a un Córdoba en barrena y el líder Racing mide su bache ante el Sporting

Archivo - Charlie Patiño, tras un partido con el Deportivo de La Coruña.- Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo de La Coruña recibirá este martes (20.00 horas) al Córdoba CF en la jornada 33 de LaLiga Hypermotion, cuyo líder Racing de Santander medirá su bache recibiendo el miércoles al Real Sporting de Gijón, mientras que la UD Almería visitará el jueves al CD Castellón con la intención de apretar aún más la zona alta de la tabla.

En esta jornada intersemanal de Segunda División, Anduva levantará el telón. El anfitrión Mirandés tiene 28 puntos y busca alargar sus buenos síntomas recientes tras ganarle al Valladolid y empatar con el Córdoba, mientras que el Albacete tiene 43 puntos y lleva sin perder desde el 22 de febrero, pero habiendo empatado muchas veces desde entonces.

El plato fuerte del martes se verá en Riazor, ya que el Deportivo se vio adelantado la jornada pasada, tras haber empatado su compromiso en Gijón, y ahora va tercero con 56 puntos; enfrente estará un Córdoba que no gana desde el 14 de febrero y con sus 42 puntos no puede despistarse.

No en vano, a las 21.30 de ese día empezará un Valladolid vs Cádiz al que mirarán los cordobeses y muchos otros más. Esa cita en el Estadio José Zorrilla es crucial por abajo, pues los blanquivioletas marcan la salvación con 36 puntos y justo encima tiene al equipo gaditano con 38.

Otro duelo de infarto por la permanencia se vivirá el miércoles desde las 20.00 horas con el Huesca vs Cultural Leonesa. Acusando varias bajas por lesión, el conjunto oscense ha hilvanado un empate y cinco derrotas, que lo han dejado con 31 puntos en zona de descenso. Peor va la 'Cultu', colista con 28 puntos y que lleva sin ganar prácticamente cuatro meses.

LOS 'PLAYOFFS' DE ASCENSO SIGUEN CANDENTES

La tanda del miércoles también pondrá en liza a dos de los aspirantes para la reñida zona de 'playoffs' de ascenso. Por un lado, el Málaga (4º, 55 pts.) visitará desde las 19.00 horas a un Andorra irregular (42 pts.); y por otro lado, el Burgos (5º, 53 pts.) se enfrentará en casa desde las 20.00 a un Ceuta tranquilo (47 pts.) en la mitad de la tabla.

A partir de las 21.30, el líder de la categoría saltará al césped de su estadio con el propósito de cortar su mala racha. El Racing encajó un 0-4 precisamente en El Sardinero durante la jornada 31 y en la siguiente cayó a domicilio (2-0) frente al Zaragoza; con sus 59 puntos, el equipo santanderino ha visto menguar el margen que tenía con sus perseguidores.

Los pupilos de José Alberto López tendrán enfrente esta jornada a un Sporting que luce 46 puntos y que, pese a haber conseguido solamente una victoria en sus últimas siete jornadas, no renuncia a cazar los puestos del 'playoff'. Otro en situación similar, pero con mejor inercia, es el Eibar (48 pts.), que el jueves visitará a la Real Sociedad B (40 pts.).

Atento a ese resultado estarán los protagonistas del Las Palmas vs Granada, ya que los grancanarios tienen 51 puntos y los nazaríes tienen 42, y del Leganés vs Zaragoza, ambos equipos en problemas con 38 y 33 puntos en sus respectivos casilleros. Por último, en la zona noble, el duelo entre Castellón (51 pts.) y Almería (58 pts.) será de órdago.

--PARTIDOS DE LA JORNADA 33 DE LALIGA HYPERMOTION

-Martes 31 de marzo.

Mirandés - Albacete 19.00 horas.

Deportivo de La Coruña - Córdoba 20.00.

Valladolid - Cádiz 21.30.

-Miércoles 1 de abril.

Andorra - Málaga 19.00.

Burgos - Ceuta 20.00.

Huesca - Cultural Leonesa 20.00.

Racing de Santander - Sporting de Gijón 21.30.

-Jueves 2.

Las Palmas - Granada 19.00.

Castellón - Almería 20.00.

Real Sociedad B - Eibar 20.00.

Leganés - Zaragoza 21.30.