El derbi liguero entre Real Madrid y Atlético se disputará el domingo 22 de marzo a las 21.00 horas

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El derbi madrileño del Santiago Bernabéu que enfrentará a Real Madrid y Atlético de Madrid en la jornada 29 de LaLiga EA Sports se disputará el domingo 22 de marzo a las 21.00 horas, en una fecha que abrirán Villarreal y Real Sociedad el viernes 20 de marzo y que será la última antes de la disputa de la 'Finalissima' entre España y Argentina.

Una jornada 29 en la que el FC Barcelona también disputará su encuentro el domingo, aunque a las 14.00 horas, en el Camp Nou ante el Rayo Vallecano. Además, también destaca el Athletic Club - Real Betis del domingo a las 18.30 horas y el Villarreal - Real Sociedad que abrirá la jornada el viernes 20 a las 21.00 horas, y que será el encuentro emitido en abierto.

PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA 29 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 20 de marzo.

Villarreal - Real Sociedad21.00 horas.

Sábado 21.

Elche - Mallorca14.00 horas.

Espanyol - Getafe16.15 horas.

Levante - Real Oviedo18.30 horas.

Osasuna - Girona18.30 horas.

Sevilla - Valencia21.00 horas.

Domingo 22.

Barcelona - Rayo Vallecano14.00 horas.

RC Celta - Deportivo Alavés16.15 horas.

Athletic Club - Real Betis18.30 horas.

Real Madrid - Atlético de Madrid21.00 horas.