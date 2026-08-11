Detenido un periodista turco por informar en redes sobre el posible traspaso de Musiala al Galatasaray

Archivo - Jamal Musiala durante un partido con el Bayern Múnich - Tom Weller/dpa - Archivo

ESTAMBUL 11 Ago. (dpa/EP) -

Un periodista deportivo turco fue detenido durante un corto espacio de tiempo a raíz de una publicación en redes sociales en la que afirmaba que el delantero alemán del Bayern Múnich Jamal Musiala estaba a punto de fichar por el Galatasaray.

El periodista está siendo investigado por difundir públicamente información engañosa, según informaron medios locales, entre ellos la cadena privada 'NTV', aunque quedó en libertad el lunes por la tarde. La detención se produjo a pesar de que varios medios de comunicación turcos, entre ellos la cadena estatal 'TRT', la cadena deportiva 'beIN Sports' y el periódico 'Sabah', también habían informado sobre la posibilidad de que Musiala fichara por el Galatasaray.

La detención se produce en virtud de la controvertida ley turca contra la desinformación de 2022, que introdujo sanciones penales por difundir públicamente información considerada falsa si las autoridades estiman que puede provocar miedo, preocupación o malestar entre la población. Las organizaciones de derechos humanos han advertido en repetidas ocasiones de que la ley podría utilizarse para restringir la libertad de expresión y la libertad de prensa.

El conjunto de Estambul ya desmintió los rumores sobre este posible traspaso a finales de julio, acusando a partes no identificadas de difundir deliberadamente información engañosa e instando a los aficionados a fiarse únicamente de los comunicados oficiales.