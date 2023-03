Diego Martínez: "Siempre duele perder, pero cuando das una buena versión te vas frustrado"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Diego Martínez, se mostró satisfecho con el juego de su equipo, a pesar de la derrota (3-1) de los suyos este sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, al mismo tiempo que reconoció estar "frustrado", aunque no "enfadado", por la buena versión que mostró el conjunto perico en el feudo madridista.

"Estamos frustrados en ese sentido. En estos partidos cualquier error se penaliza mucho. El equipo ha ido a por el partido y ha creído. Siempre duele perder, pero cuando das una buena versión te vas frustrado, pero no tan enfadado. El dolor es distinto al de otras derrotas", señaló el técnico en rueda de prensa tras el partido.

El preparador analizó el encuentro, destacando además el "esfuerzo" de sus jugadores. "El partido estaba abierto. Hemos llegado hasta el 90' con opciones. Los jugadores han hecho un esfuerzo bastante alto", indicó.

"El inicio ha sido muy bueno por nuestra parte, con el gol y dos ocasiones claras. Luego es una pena el devenir porque hay un desajuste en los goles. El equipo ha competido francamente bien, concentrado. O haces un partido perfecto o te lo hacen pagar. El tercer gol desluce un poquito. Los errores se penalizan mucho y hemos cometido algunos evitables aunque el equipo ha tenido un nivel de concentración muy amplio", apuntó.

Martínez también destacó la solidez defensiva de los suyos, aunque criticó el poco acierto en ataque. "Por gusto no lo hacemos, pero hemos defendido muy bien. Honestamente, creo que el equipo ha sido competitivo, ha tenido al Real Madrid hasta el final. Lastima que con el 2-1 no hayamos tenido alguna más", aseveró.

"A nivel defensivo queremos seguir creciendo y mejorando. Lo que más me interesa es ganar y sumar puntos. En la medida que seamos capaces de mantener la portería a cero, estaremos más cerca de ganar", destacó.

Preguntado por su posición en la tabla, el técnico perico prefirió no hacer valoraciones antes de tiempo. "No miramos la clasificación. Ni cuando ganamos dos partidos seguidos había que estar eufóricos ni ahora deprimidos. Hay ocho equipos en un margen muy pequeño de puntos. Cuando llegue la jornada 38 veremos lo que nos hemos merecido", expresó.

"Al principio de temporada hemos tenido mejores momentos que puntos reflejaba la clasificación. Pensar ahora en lo que no tienes y podrías haber tenido, no sirve de nada", añadió.

Por último, el entrenador quiso destacar el papel de Joselu en el equipo, confesando que le gustaría verle en la selección. "Es un referente, nos aporta mucho dentro y fuera del campo incluso cuando no ha marcado. Ojalá puedan vivir los nuestros una experiencia así en la selección, pero no me gusta jugar a algo que no soy", concluyó.