Diego Rico ficha por Osasuna durante una temporada

Archivo - El futbolista español Diego Rico jugando con el Getafe el encuentro contra el Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Diego Rico jugará en el CA Osasuna durante la campaña 2026-2027 y con una cláusula de 10 millones de euros, después del acuerdo alcanzado entre el jugador y el club, según comunicó este miércoles la entidad navarra.

Rico, de 33 años, se convirtió en el nuevo refuerzo para la zaga del equipo navarro por una campaña y con el objetivo de aportar "experiencia, intensidad en el juego, velocidad con balón y seguridad en los duelos", tras finalizar el pasado 30 de junio su contrato con el Getafe CF.

El lateral izquierdo se formó en la academia del Burgos CF, antes de vivir su primera etapa como profesional en el Real Zaragoza, en Segunda División. Rico debutó en la máxima categoría del fútbol español con el Leganés (2016-2018) y, posteriormente, dio el salto al Bournemouth inglés. A su regreso a España, militó en la Real Sociedad en 2021 y, dos años más tarde, comenzó su etapa en el Getafe CF, primero como cedido y después como jugador en propiedad.

En su trayectoria, acumula 185 partidos en Primera División y 39 en la Premier League además de 9 en la Liga Europa. "Ahora llega a Osasuna para reforzar el proyecto 'rojillo' durante la próxima campaña y ponerse a las órdenes de Ramis", concluyó el anuncio.