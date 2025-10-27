Diez futbolistas españoles nominados a los Onces Mundiales de FIFPRO

Archivo - Aitana Bonmatí y Alexia Putellas celebran un gol con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato internacional de futbolistas FIFPRO publicó este lunes los elegidos y las elegidas para conformar los respectivos Onces Mundiales de la pasada temporada, con la presencia de diez futbolistas españoles, siete en la categoría femenina y tres en la masculina, con notables ausencias en ambas.

Entre las 26 elegidas para designar este once que evalúa el rendimiento entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025, están las españolas Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Vicky López y Patri Guijarro, del FC Barcelona, y Olga Carmona y Athena del Castillo, del Real Madrid.

Sin embargo, las votaciones han obviado a jugadoras que brillaron la temporada pasada como Mariona Caldentey, campeona de la Liga de Campeones con el Arsenal FC, o Claudia Pina, del Barça y máxima goledora de la Champions, además de la portera blaugrana Cata Coll, relegada por las inglés Hannah Hampton (Chelsea) y Mary Earps (PSG) y la alemana Ann-Katrin Berger (Gotham FC).

Aparte de las mencionadas, de la Liga F Moeve también han sido nominadas para este 'Once Mundial' la centrocampista marroquí Ghizlane Chebbak (FC Badalona Women) y la delantera colombiana Linda Caicedo (Real Madrid).

Por otro lado, para el Once Mundial Masculino, la presencia del fútbol nacional es sensiblemente menor y únicamente hay tres jugadores, todos ellos del FC Barcelona, encabezados por el joven extremo Lamine Yamal. El central Pau Cubarsí y el centrocampista Pedri González completan una lista en la que también hay alguna ausencia relevante como puede ser la de Fabián Ruiz, medio del PSG que tiene nominados a seis futbolistas.

El belga Thibaut Courtois, el inglés Jude Bellingham, el uruguayo Fede Valverde, el croata Luka Modric y el francés Kylian Mbappé, todos ellos por sus méritos en el Real Madrid, y el brasileño Raphinha, del FC Barcelona, son los otros jugadores de LaLiga EA Sports en esta lista de 26.

El sindicato recordó que el 'FIFPRO World 11' es el único premio mundial de fútbol decidido exclusivamente por jugadores profesionales y que más de 20.000 futbolistas han votado por su equipo masculino del año y más de 6.000 futbolistas han votado por su equipo femenino del año. Los ganadores se darán a conocer el lunes 3 de noviembre de 2025 en las plataformas digitales de la asociación.