Donnarumma: "Tenemos que saber controlar las emociones, jugar en este estadio no es fácil"

Archivo - El portero del Manchester City Gianluigi Donnarumma en el Santiago Bernabéu. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero del Manchester City Gianluigi Donnarumma ha comentado este martes que en el duelo de ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid tienen que "saber controlar las emociones" puesto que jugar en el Santiago Bernabéu "no es fácil", y que los blancos son "uno de los favoritos" para ganar el título.

"Sin duda el Real Madrid es uno de los favoritos para ganar la Champions. La historia habla y están acostumbrados a estos partidos, pero se van a encontrar un equipo enfrente con ganas de sorprender y con hambre. Conocemos el ambiente y es importante gestionar algunas situaciones pensando en la vuelta. Tenemos que saber controlar las emociones porque jugar en este estadio no es fácil", afirmó el portero italiano del Manchester City en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

Donnarumma habló sobre la ausencia de Kylian Mbappé, un "gran amigo" al que desea que se "recupere pronto" y que espera que esté en "la vuelta". "Es uno de los mejores del mundo. Como portero no tenerlo enfrente puede ser una ventaja porque tienes menos trabajo que hacer. Pero los que los van a reemplazar son todos campeones, por lo que la tensión va a ser la misma", añadió.

En cuanto al duelo frente a Thibaut Courtois apuntó que es "indudablemente uno de los mejores del mundo" y que siempre lo ha "admirado". "Siempre ha estado en el Top Mundial, por lo que tengo todo que aprender de un portero como él, como jugar sin complicaciones a nivel mental. Espero que nos deje un poco de espacio para marcar algún gol", bromeó.

"Tengo que agradecerle a los compañeros y todos los líderes del equipo que me hayan acogido muy bien. No es fácil cambiar de ciudad y equipo. También tenemos jugadores jóvenes a los que les estoy echando una mano en algunas situaciones porque tengo bastante experiencia. Somos un equipo muy bien equilibrado porque tenemos excelentes jugadores que han ganado mucho y otros jóvenes que están creciendo", explicó sobre su adaptación al equipo en su primera temporada.

Un internacional italiano que ya levantó la Champions la pasada temporada con el PSG, y que destacó que hay "una serie de equipos fuertes" que pueden ganar. "El año pasado a nadie le parecía el PSG un candidato fuerte antes de octavos. Depende todo de la forma del equipo y hay que saber gestionar las situaciones en eliminatorias de ida y vuelta. Hay que saber cuando arriesgar porque cualquier equivocación puede hacer la diferencia", subrayó.

En cuanto a los problemas de resultados del Real Madrid esta temporada, el ex del Milan expresó que no cree que sea cuestión de "falta de hambre". "Llevar la camiseta del Real Madrid no está al alcance de todos. Ha sido una temporada irregular, pero sabemos que la Champions es una competición diferente. Estamos preparados para enfrentarnos a un equipo joven pero con ganas de llevar al club hasta el final", recalcó.

Por último, recordó la remontada sufrida en el Santiago Bernabéu en 2022 con el PSG en los octavos de final: "Desde ese año he crecido muchísimo, sobre todo en experiencia en este nivel de partidos. Eso ayuda a aprender a gestionar este tipo de situaciones. Mañana será un partido con una historia diferente en el que mi objetivo será ganar, pero sabiendo que es la primera parte de una eliminatoria muy bonita".