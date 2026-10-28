El dorado Barça Femení sigue apostando por el pleno continental en Koge

Archivo - Claudia Pina del Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení visita este jueves al HB Koge en el Koge Stadion (21.00 horas/ESPN en Disney+) en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina, un duelo en el que las azulgranas buscan mantener el pleno de victorias y afianzar su liderato continental en tierras danesas ante un rival reforzado por su último triunfo europeo, aunque mermadas en el eje de la zaga por la baja por lesión de Irene Paredes.

El equipo entrenado por Pere Romeu llega al choque como único conjunto con el pleno de seis puntos tras arrancar la competición con triunfos ante el Paris FC (5-2) y la Roma (0-6), sumando ya once goles a favor. Además, el vestuario 'culer' afronta el desplazamiento a Dinamarca tras el reconocimiento internacional obtenido este lunes en la gala del Balón de Oro.

La entidad catalana fue proclamada mejor equipo femenino del año, además de galardonar a Pere Romeu como mejor entrenador, a Cata Coll como mejor portera y a Vicky López como mejor jugadora joven. Sin embargo, la nota negativa para la expedición catalana la marca la ausencia de Irene Paredes, que sufre una lesión miofibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda que la mantendrá unas tres semanas de baja y le impedirá disputar este encuentro.

Ante la ausencia de la central vasca, Renee van Asten se perfila para ocupar su lugar en la zaga junto a Martina Fernández, en un esquema donde es probable que Aitana Bonmatí regrese al once inicial. La entrada de la centrocampista desplazaría a Clàudia Pina al extremo izquierdo, lo que dejaría fuera de la titularidad a Kerolin Nicoli en un once donde el técnico azulgrana prevé introducir alguna rotación puntual.

En el plano individual, la cita en Dinamarca guarda un aliciente especial para Caroline Graham Hansen, que disputará su encuentro número 99 en la máxima competición continental y se sitúa a un solo paso de convertirse en la cuarta futbolista en alcanzar los cien partidos tras Wendie Renard, Alexandra Popp y Eugénie Le Sommer. Por su parte, la delantera Ewa Pajor atraviesa un momento dulce tras haber marcado en siete partidos consecutivos de la Champions League, acumulando diez tantos en ese periodo. La polaca, que suma 47 goles en la historia del torneo, se encuentra a una sola diana de igualar a Conny Pohlers en el quinto puesto de realizadoras históricas.

Enfrente estará un HB Koge que ocupa la novena plaza de la Fase Liga tras sumar tres puntos en dos jornadas. El conjunto danés se resarció de su ajustada derrota inicial por 1-0 frente al Arsenal imponiéndose por 5-1 al Servette suizo en casa, un triunfo que puso fin a su racha de ocho partidos sin ganar en la fase final de la competición.

Las locales, invictas en sus últimos siete compromisos europeos en su estadio con seis victorias y un empate, cuentan en sus filas con Nadia Nadim, que en la pasada jornada se convirtió en la goleadora de más edad de la fase liga con 38 años y 272 días. El técnico local, Kristian Morch, afronta el choque "igual" que cualquier encuentro de la competición doméstica. "Algunos detalles específicos difieren cuando nos enfrentamos a rivales como el Barcelona o el Arsenal", ha reconocido en la previa.

Los únicos antecedentes entre ambos clubes se remontan a la temporada 2021/22, cuando el Barça se impuso por 0-2 en Dinamarca en la jornada 2 y por 5-0 en España durante la fase de grupos. Aquel 0-2 cosechado en el Koge Stadion supuso la única ocasión, antes de las semifinales de esa misma edición, en la que un equipo impidió que las azulgranas marcaran al menos tres goles. Históricamente, el club catalán nunca ha perdido contra un rival danés, firmando cuatro victorias y dos empates en seis enfrentamientos, con un balance de 18 goles a favor y solo dos en contra.

De este modo, el vigente campeón de Europa busca dar un nuevo paso adelante en su camino continental y consolidar su liderato en Dinamarca, midiendo sus fuerzas ante un ilusionado HB Koge que buscará poner a prueba la solidez del conjunto blaugrana tras los festejos individuales y colectivos de la gala del Balón de Oro.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

HB KOGE: Kozal; Schultz, Uhre, Boye S*rensen, Flick; Paulson, Jereko, Gejl, Witek; Carusa y Nadim.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Schertenleib, van Asten, Martina Fernández, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Aitana; Graham Hansen, Pajor y Pina.

--ESTADIO: Koge Stadion.

--HORA: 21.00/RTVE, 3Cat y ESPN en Disney+.