Dos camisetas gigantes del Valencia CF visten la ciudad para presentar la equipación para 2026-27

Una de las dos camisetas gigantes del Valencia CF que visten la ciudad para presentar la equipación para 2026-27 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. - PUMA

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Puma ha presentado la primera equipación del Valencia CF para la temporada 2026-27 con la instalación de dos réplicas gigantes de la camiseta junto al estadio de Mestalla y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La iniciativa, denominada 'Puma viste Valencia' y desarrollada junto a las agencias Havas International y CA Sports, y con la dirección creativa y producción de Helsinki Creative Agency, tendrá lugar desde este viernes y hasta el próximo domingo.

Cada estructura metálica cuenta con una dimensión de 6 por 5 metros, sobre la que se expone una reproducción de la camiseta de aproximadamente 4,25 por 3,6 metros. Esta réplica dispone de una estructura interna diseñada para mantener el volumen de la prenda y recrear una silueta realista.

La propuesta busca integrar la marca, la ciudad y la afición, convirtiendo la equipación en un elemento cultural dentro del paisaje urbano. A su vez, la acción persigue el objetivo estratégico de incrementar la notoriedad de la nueva equipación y favorecer el tráfico de público hacia los puntos de venta oficiales del equipo.

Para reforzar el impacto de la intervención en las calles, la activación se acompaña de una campaña de medios geolocalizada. Esta estrategia incluye formatos de imagen y acciones en vídeo orientadas al alcance, además de campañas drive to store para conectar la experiencia física con el ámbito digital.

Con esta intervención, Puma ha reafirmado su apuesta por experiencias de marca de relevancia cultural. De la mano de Havas International y CA Sports, la compañía ha continuado explorando formatos de conexión con la comunidad mediante la transformación del espacio urbano.