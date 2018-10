Ecclestone: "Vettel no tuvo el respaldo necesario de Ferrari, estaba solo"

Publicado 28/10/2018 17:26:31 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 28 Oct. (dpa/EP) -

El exjefe de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, considera que Ferrari tiene la culpa del bajo nivel exhibido por el alemán Sebastian Vettel esta temporada, ya que no le dio el "respaldo" necesario y le dejó "solo".

"Vettel no tuvo el respaldo que habría necesitado. Creo que estaba solo. Ferrari no fue todo lo fuerte que podría haber sido. Podrían haberlo conseguido", opinó el británico, que este domingo cumplió 88 años, en una entrevista con el periódico alemán 'Bild am Sonntag'.

Vettel cometió varios errores decisivos esta temporada que le han costado prácticamente el título mundial. El alemán marcha a 70 puntos del británico Lewis Hamilton, que este domingo tendrá la posibilidad de alzar en Ciudad de México su quinto trofeo en la Fórmula 1.

El británico señaló la muerte en julio de Sergio Marchionne, exjefe de la escudería italiana, como uno de los motivos de la caída de nivel de Vettel en la segunda parte de la temporada. "Después de la muerte de Sergio Marchionne muchas cosas dejaron de funcionar como deberían. Era un hombre fuerte y respetado y Ferrari ha extrañado mucho su liderazgo", indicó.

Por el contrario, Ecclestone consideró que Hamilton contó con el respaldo del equipo Mercedes al "cien por cien". Además, destacó las cualidades individuales del piloto británico. "Este muchacho es simplemente fenomenal. Es simplemente el mejor", concluyó.