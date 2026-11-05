Eder Sarabia define su cuerpo técnico en el RCD Espanyol

El entrenador del RCD Espanyol, Eder Sarabia - RCD ESPANYOL

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Eder Sarabia, ha confirmado la composición definitiva de su cuerpo técnico para la presente temporada, un grupo de trabajo en el que Jon López ejercerá como segundo entrenador y Aitor Unzué como asistente técnico, mientras que el asistente y enlace con la plantilla, Álvaro González, regresa a un club en el que ya militó como jugador.

El nuevo cuerpo técnico blanquiazul lo completan Jon Moreno como asistente y analista, Josep Pascual en el rol de entrenador de porteros y Borja Esteve como preparador físico, quien promociona directamente desde el filial perico.

De este modo, la entidad catalana ha dejado perfilado la totalidad de la parcela técnica que acompañará a Sarabia al frente del primer equipo.

Por su parte, Álvaro González ha acudido en representación del cuerpo técnico a la misa funeral por Jesús de Miguel, que se celebra a las 15.00 horas de este jueves en la parroquia San Miguel Arcángel de Navahermosa (Toledo).

El delantero del CD Tenerife falleció este martes tras no superar un violento golpe sufrido en el encuentro del pasado lunes ante el FC Andorra, un sepelio al que también asisten la plantilla y la directiva del club canario.