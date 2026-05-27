Eder Sarabia no continuará en el Elche CF

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico Eder Sarabia no continuará como entrenador del Elche CF la próxima temporada 2026-27 a pesar de haber logrado el ascenso a LaLiga EA Sports en su primer curso en 2024-25 y la permanencia en este segundo 2025-26 en el banquillo franjiverde, según anunció este miércoles el técnico bilbaíno en rueda de prensa en el Martínez Valero.

"He comunicado la decisión de no continuar. Puedo dejar triste a muchas personas que se han ilusionado, con las que he vivido dos años maravillosos y que, seguramente, también estén un poco decepcionadas porque querían seguir viviendo esto tan maravilloso que hemos vivido juntos estas dos temporadas", comunicó Eder Sarabia en rueda de prensa acompañado del director general del Elche, Pedro Schinocca.

Procedente del Andorra, Eder Sarabia logró el ascenso a Primera División en su primer año en el banquillo ilicitano practicando un fútbol ofensivo que, según él, era una "referencia mundial", y en este último logró la permanencia en la categoría en la última jornada contra el Girona tras un inicio sorprendente.

"Ha pasado realmente todo lo que visualizamos. Nos han apoyado en momentos difíciles, nos han dejado trabajar y, evidentemente, hemos tenido nuestros más y menos porque esta profesión es muy exigente. Y en ese debate también nos hemos hecho mejores todos. Vinimos con un sueño: el Martínez Valero era el mejor campo de Segunda y ahora es uno de los mejores de Primera", comentó.

En este sentido, el técnico bilbaíno, que anunció que se va a tomar unos meses de parón, se felicitó por lo logrado. "Hemos conseguido subir a Primera y la permanencia. Hemos conseguido cosas históricas y ese sueño de llenar el estadio con veintipico mil aficionados vibrando, disfrutando y sintiéndose orgullosos de su equipo", manifestó.

Sarabia recalcó su apego a una ciudad que le ha acogido con los brazos abiertos. "Nos sentimos ilicitanos y seguramente que nos sigamos quedando a vivir aquí. Hemos recibido mucho más de lo que esperábamos y por eso también nos hemos dejado la vida en estas dos temporadas y por devolverles la vida. Son un equipo de Primera, una afición de Primera y una ciudad de Primera", subrayó.

A pesar de todo, el ya exentrenador franjiverde cree que es "momento de parar". "No vamos a entrenar. No es que nos vayamos a otro sitio, no vamos a entrenar. Nos vamos a tomar unos meses para descomprimir y a partir de ahí prepararnos, ordenarnos, mejorar y atender otras necesidades. La profesión de entrenador te desgasta muchas veces físicamente y deteriora también relaciones", justificó.

La decisión de no continuar en el Elche CF la tomó el domingo en una conversación con Mónica, su mujer. "Estaba plenamente enfocado en la salvación y en el objetivo. El domingo la tomé con calma y claridad", apuntó Sarabia, que aseguró que se la comunicó el lunes a sus auxiliares Jon López y Jon Pascua.

Sarabia, quien dijo que seguirá manteniendo su abono del Elche CF, aseguró que no se pone una fecha para regresar a los banquillos. "La idea es parar unos meses, pero sin ponernos ninguna presión de cuándo sea esa vuelta. Le deseo lo mejor al Elche y espero que el siguiente entrenador que venga lo haga muy bien y no os acordéis de mi. Esta puerta está abierta. No hay ninguna duda por mi parte", señaló.

Por su parte, el director general del Elche, Pedro Schinocca, calificó como "inesperada" la decisión de Sarabia, al que le agradeció haber sido un "líder" y el "director de orquesta" del equipo. "Desde el primer momento se generó algo que trasciende una familia. Hoy es un día triste, pero se cierra una historia que hubiéramos firmado. Lo soñamos, trabajamos y el camino sigue. Sos un gran entrenador, pero, sobre todo, una gran persona", declaró.

Schinocca celebró haber logrado los objetivos del ascenso y la permanencia "con la dificultad de un equipo recién ascendido". "Esta historia se cierra hoy, pero sé que es un hasta luego porque tienes las puertas abiertas. Por aquí han pasado grandes entrenadores y grandes jugadores y nos hemos levantado. Desde el minuto cero nos hemos puesto a trabajar en el desafío de volver a mantener al Elche en Primera y tener un entrenador lo antes posible que con nuestras expectativas", anunció.