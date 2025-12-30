Edna Imade finaliza su cesión en la Real Sociedad y vuelve al Bayern Múnich

La delantera internacional española Edna Imade. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delantera española Edna Imade dejará de ser el próximo 10 de enero jugadora de la Real Sociedad, después de que el club que posee sus derechos, el Bayern Múnich, haya decidido poner fina a su cesión en el club donostiarra de la Liga F.

"El FC Bayern Munich ha activado la cláusula incluida en el acuerdo de cesión de Edna Imade, lo que permite al club alemán recuperar a la jugadora en el mercado de invierno y finalizar anticipadamente su cesión con la Real Sociedad", apunta el comunicado publicado por el conjunto 'txuri urdin'.

Durante su etapa en la Real Sociedad, desde el pasado mes de julio, Edna ha contribuido de manera destacada al rendimiento del equipo, aportando ocho tantos desde el inicio de la presente temporada. La internacional española disputará su último encuentro como 'txuri urdin' el próximo 10 de enero, en el partido correspondiente a la última jornada de la primera vuelta, que medirá a la Real ante el Atlético de Madrid.

Desde la Real Sociedad han querido agradecer a Edna "su profesionalidad y su entrega" durante estos meses, y desearle "la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional".