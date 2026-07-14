El Elche CF cierra el traspaso de Álvaro Rodríguez al Bournemouth. - AFC BOURNEMOUTH

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero uruguayo del Elche CF Álvaro Rodríguez jugará la próxima temporada en el AFC Bournemouth de la Premier League, tras el acuerdo alcanzado entre el club franjiverde y el inglés por cerca de 25 millones de euros, según ha anunciado este martes la entidad ilicitana en un comunicado.

Álvaro Rodríguez cierra así su ciclo como jugador franjiverde después de una temporada en la que fue una pieza clave en el esquema de Eder Sarabia para lograr la permanencia del Elche CF, con el que logró el tanto en el empate (1-1) de la última jornada en Motilivi contra el Girona, en LaLiga EA Sports.

En la temporada en la que ha defendido la camiseta del Elche CF, Rodríguez marcó 7 goles, uno de ellos al Real Madrid, que se embolsará el 50 por ciento del traspaso, y otro al FC Barcelona, y repartió 5 asistencias en LaLiga EA Sports.

"Más allá de su rendimiento deportivo, Álvaro ha destacado por su compromiso, su entrega y su implicación desde el primer día, convirtiéndose en una pieza importante dentro del vestuario y ganándose el cariño del franjiverdismo", señala la nota del Elche CF.

El FC Bournemouth anunció en su web que Álvaro Rodríguez, de 22 años, ha firmado un contrato "de larga duración".

Nacido en Palamós, el internacional uruguayo pasó sus primeros años en la cantera del Girona antes de incorporarse a la cantera del Real Madrid en 2020. Tras cinco años en el Real Madrid, Rodríguez debutó con el primer equipo con Carlo Ancelotti como entrenador con 18 años en enero de 2023.

Tras dar una asistencia en su debut en LaLiga EA Sports, marcó su primer gol con el club en su segundo partido de liga. En el derbi madrileño disputado en el Santiago Bernabéu, Rodríguez entró como suplente en los últimos minutos y remató de cabeza un córner de Luka Modric logrando el empate contra el Atlético de Madrid.

En la temporada 2024-25 jugó cedido en el Getafe antes de fichar por el Elche en el verano de 2025. "Es un gran privilegio estar aquí. Siempre quise jugar en la Premier League y ahora, en mi cumpleaños, ese sueño se ha hecho realidad. Ha sido un sueño desde niño. Cuando mi agente me dijo que el Bournemouth estaba interesado, no me lo podía creer. Todo lo que he vivido hasta ahora me ha preparado para esta nueva etapa, y ahora quiero seguir mejorando y demostrar de lo que soy capaz", comentó a su llegada a Inglaterra.