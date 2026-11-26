Elche CF vs Atlético de Madrid: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF recibe al Atlético de Madrid en el Estadio Martínez Valero en un compromiso correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, en el que los locales tratan de hacerse fuertes ante su afición y los rojiblancos buscan dar continuidad a su dinámica en el campeonato.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche CF: Dituro; Sangaré, Chust, Redondo, Revivo; Neto, Gonzalo Villar, Morcillo; Germán Valera, Lucas Cepeda, Fer Niño.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Barrios, Kang-In Lee; Julián Álvarez y Baena.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El choque se jugará el sábado 28 de noviembre a las 18:30 horas (hora peninsular) en el Estadio Martínez Valero. El partido podrá verse en directo en España a través de Movistar LaLiga TV y los canales de LaLiga EA Sports disponibles en las plataformas de televisión de pago, además de su seguimiento en la web de Europa Press.