El Elche lo ve cerca pero la Real rasca un justo empate

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Elche y la Real Sociedad empataron (1-1) este viernes en el partido que abrió la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martínez Valero, un reparto de puntos justo por las buenas ocasiones que tuvieron ambos equipos, aunque más amargo para los locales.

El intercambio de golpes lo tuvo en su mano el equipo ilicitano, desde el gol de Álvaro Rodríguez en el minuto 57 hasta que, en el 89' y de penalti, Mikel Oyarzabal hizo el 1-1. Así, el Elche se quedó sin una ansiada victoria, cinco jornadas seguidas sin ganar, y la Real, alargó una costosa buena dinámica puntuando.

Los de Eder Sarabia empezaron lamentando la falta de puntería de Rafa Mir, como en la derrota contra el FC Barcelona, hasta que el protagonismo local pasó también al portero Matías Dituro, con una gran intervención a disparo de Take Kubo. La Real respondió al dominio ilicitano y el choque ganó ritmo.

El gol rondó en ambas área, con la réplica también el Elche con un poste de Rodrigo Mendoza y otra muy clara de Rafa Mir, mientras Jon Gorrotxategi, tras estrenarse en el derbi vasco, rozaba el poste con un disparo en la frontal. Antes del descanso, Oyarzabal igualó el tema ocasiones, sin encontrar la red por culpa de un Dituro que recuperaba con nota su puesto en el once.

Tras el descanso, la Real volvió mejor, queriendo algo más de balón para desactivar al rival, pero entonces los de Sergio Francisco encajaron el primer gol de Álvaro Rodríguez como franjiverde (1-0). El tanto dio paso al asedio de un Elche que pudo matar el encuentro y, en la falta de sentencia, encontró la suya.

La Real llegó viva a los últimos minutos, buscó su arreón final con Umar Sadiq y el delantero nigeriano forzó un penalti inocente de David Affengruber. Oyarzabal convirtió el 1-1, de nuevo al rescate con sus goles, para una Real que encadena cuatro jornadas sin perder para sumar 13 puntos, poco a poco saliendo de abajo. Mientras, el Elche vio escaparse el tren de vuelta a la zona noble.