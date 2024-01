Eldense y Zaragoza siguen abonados al empate en LaLiga Hypermotion

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Eldense y el Zaragoza continúan abonados al empate y firmaron este lunes tablas en el Estadio Pepico Amat (1-1) en el partido que completó la vigesimosegunda jornada de LaLiga Hypermotion 2023-2024 y donde los locales fueron mejores sin premio.

Tanto el conjunto alicantino como el zaragozano sumaron su cuarto empate consecutivo liguero, por lo que el recién ascendido que no gana desde el pasado 12 de noviembre en Andorra no logra poner tierra de por medio con el descenso, que tiene a cuatro puntos, y el zaragocista no se acerca a la zona de 'playoff', que se le queda a seis.

El Zaragoza, que desde que empezase el año ganando sus cinco primeros partidos sólo ha ganado dos más, se adelantó en el marcador al filo de la media hora por medio de Maikel Mesa, pero la alegría le duró poco ya que Mario Soberón igualó poco después. A partir de ahí, los visitantes se aferraron sobre todo al portero Edgar Badía para sumar al menos un punto.