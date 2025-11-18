Elena Fort: "Hay mejores maneras de homenajear a Leo Messi que ponerle su nombre al estadio"

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, ha asegurado que hay "mejores maneras" para homenajear al exfutbolista blaugrana Leo Messi que cambiar el nombre del Spotify Camp Nou por el del futbolista argentino, descartando la posibilidad de un cambio de nombre del nuevo templo blaugrana, que ha definido como la "obra civil privada más importante" que se está haciendo en Europa.

"Hay muchas maneras mejores maneras de hacerle un homenaje que sustituir el nombre del Spotify Camp Nou por el de Leo Messi", ha asegurado la vicepresidente blaugrana en una entrevista en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

Fort ha comparecido tras anunciarse la vuelta del Barça el próximo sábado (16.15) al Spotify Camp Nou para el duelo de LaLiga EA Sports frente al Athletic Club. "Es la obra civil privada más importante que se está haciendo en Europa", ha manifestado sobre el nuevo estadio blaugrana.

"Hemos hecho todo lo posible para proteger y garantizar los derechos del Barça. Ha sido un proceso largo, muy complejo e intenso, el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que hacer lo que tenía que hacer, ha aplicado las normas de forma estrictas", ha explicado respecto a los retrasos para la apertura del Spotify Camp Nou.

El partido de LaLiga EA Sports de este sábado (16.15 horas) contra el Athletic Club será el primero que acoja el nuevo estadio, con la intención de que también sea el escenario del próximo duelo de la Liga de Campeones frente al Eintracht de Frankfurt del próximo martes 9 de diciembre a las 21.00 horas.

"La UEFA tiene una normativa que no puedes cambiar de campo en la liguilla y estamos intentando conseguir para que no se aplique esa normativa estrictamente porque está pensada para otras circunstancias", explicó.

Sobre la previsión de tener el aforo completo, afirmó que esperan que sea al inicio del próximo curso. "Esperemos que esta temporada tengamos la primera y segunda gradería abierta al completo. Las previsiones de hoy es que al inicio de la temporada 26-27 tengamos el aforo completo", manifestó.

"La fecha perfecta para las elecciones es la que no influya en el día a día de los equipos y ya la determinaremos en junta", reveló sobre una posible fecha de las elecciones presidenciales del club blaugrana, que están previstas para mediados del año que viene.