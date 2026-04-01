La Embajada de Egipto en España "condena firmemente" los cánticos de "una pequeña minoría" en el RCDE Stadium

March 31, 2026, Barcelona, Spain: Fermin Lopez of Spain controls the ball during a friendly match between Spain and Egypt at RCDE Stadium in Barcelona, , Spain, on March 31 2026. Photo by Felipe Mondino - Europa Press/Contacto/Felipe Mondino

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Embajada egipcia en España ha condenado "firmemente" los "incidentes causados por una pequeña minoría de personas" durante el reciente partido amistoso entre las selecciones masculinas de fútbol de España y de Egipto en el Estadio de Cornellà-El Prat, donde parte de la afición local coreó insultos islamófobos y xenófobos.

En un comunicado de prensa, la Embajada agradeció "profundamente" este miércoles "la eficaz y rápida respuesta del Gobierno español en su firme condena de esos actos de carácter aislado, tomando las medidas pertinentes para su rápida reconducción".

"Asimismo, agradece también la actuación positiva y constructiva de la Federación Española de Fútbol, así como de la prensa deportiva y de la sociedad española en general. Actitudes que reflejan los profundos valores del Gobierno de España y de su cálido pueblo", añadió la nota.

"De hecho, España ha demostrado siempre en la ejecución de sus políticas y actuaciones sus fuertes principios, siendo siempre profundos defensores de los derechos humanos universales y los valores más sólidos", subrayó la Embajada egipcia en su texto de prensa.

Por último, la Embajada quiso mediante su comunicado "reafirmar las profundas y largas relaciones existentes entre Egipto y España, basadas en sólidas bases de respeto mutuo, cooperación y mutuos intereses".