Emre Can: "El Dortmund no es un equipo puntero pero tiene ambición de ganar"

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 7 Abr. (dpa/EP) -

El jugador y capitán del Borussia Dortmund Emre Can ha señalado que su equipo no es "puntero" en la Liga de Campeones, en la que se enfrentan al FC Barcelona en los cuartos de final, pero que sí tiene "ambición" para ganar títulos.

En una entrevista concedida a la revista deportiva Kicker, Can afirmó que no son "un equipo puntero. "No somos un equipo de primer nivel. Pero somos un gran club que tiene la ambición de ganar títulos", aseguró Can.

Ganador en 1997 de la entonces conocida como Copa de Europa, el Dortmund ganó la Bundesliga por última vez en 2012 y su último trofeo fue la Copa de Alemania en 2021.

El Dortmund llegó a la final de la Liga de Campeones el año pasado y ahora vuelve a estar entre los ocho mejores, mientras que en la Bundesliga ha tenido un rendimiento inferior, donde acabó quinto la temporada pasada y ahora se sitúa octavo tras ganar sus dos últimos partidos.

Can, de 31 años, explicó que los resultados irregulares en las competiciones domésticas no se debieron a "un problema de actitud general", pero al mismo tiempo los justificó: "No puedo descartar que un jugador a veces piense que hoy en día el 99 % es suficiente en la Bundesliga".

El internacional alemán afirmó que los jugadores "quizás" confían demasiado en sus compañeros en lugar de dar "tres pasos más ellos mismos". "Hay que cambiar esta mentalidad. En cada partido", apuntó.

Emre Can tiene contrato hasta 2026, pero aseguró que está centrado en los próximos partidos más que en su futuro personal. "Por supuesto, todo el mundo piensa en cómo podrían ir las cosas en el futuro, pero para mí no es un tema urgente en este momento", se sinceró.