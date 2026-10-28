Los encuentros de LaLigaEA Sports y LaLiga Hypermotion guardarán un minuto de silencio por las víctimas de Urda

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los encuentros de la próxima jornada de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion guardarán un minuto de silencio previo a su inicio por las víctimas del accidente ferroviario de este miércoles en la localidad toledana de Urda, según anunciaron LaLiga y la RFEF.

"LaLiga y la RFEF han acordado un minuto de silencio en todos los encuentros de la jornada 11 de LaLiga EA Sports y de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo", indicaron las dos entidades.

"Desde LaLiga trasladamos nuestro pésame a los familiares y allegados de las víctimas y nuestro apoyo a los afectados", apuntó la patronal. "Reiteramos nuestras condolencias y trasladamos todo nuestro apoyo a los afectados", subrayó por su parte la RFEF, que suspendió este miércoles todos sus partidos de las Copas del Rey de fútbol y fútbol sala.