Enrique Cerezo: "Courtois lo que tiene que hacer es callarse y estarse tranquilito"

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, mandó un mensaje contundente al que fuera su portero y ahora en las filas del Real Madrid Thibaut Courtois, pidiéndole que sea "un caballero" como cuando era rojiblanco, "callarse y estarse tranquilito".

"Lo de Courtois es un caso especial, muy especial. Courtois lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid haber estado aquí cuatro años, haber ganado títulos, y callarse", dijo este domingo después de la comida con la directiva del FC Barcelona previa al duelo entre ambos en LaLiga EA Sports.

Cerezo fue preguntado por las declaraciones de un Courtois que criticó el planteamiento de Diego Pablo Simeone el otro día en Champions y las quejas por el penalti anulado a Julián Álvarez. "Somos unos señores y caballeros, no tenemos que hacer nada en contra de nuestros principios (sobre retirar la placa del jugador en el Metropolitano)", afirmó.

"Courtois lo que tiene que hacer es callarse y estarse tranquilito. Es un gran portero, todo el mundo lo reconoce, nosotros también y por eso ha estado cuatro años con nosotros bien y sin problema. Lo que tiene que hacer es como cuando estaba en el Atlético, ser un señor y ser un caballero, aparte de ser un gran portero", añadió.

Por otro lado, Cerezo dejó claro que sigue sin ver los dos toques que anularon el penalti de Julián Álvarez en una tanda que supuso la eliminación en octavos de la Champions contra el Real Madrid. "La institución que controla los árbitros que intente cambiar esa situación que se dio el otro día, porque solo la ha debido de ver bien el que estaba en el VAR el otro día", dijo.

"Yo tengo las imágenes de la UEFA diciendo que toca el balón y no lo toca, ni le roza. Siempre he dicho que el VAR no me gusta, es una herramienta nefasta para el fútbol", terminó.