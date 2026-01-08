Enrique Cerezo: "Julián Álvarez volverá a ser el mismo de siempre en cualquier momento"

Archivo - El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en el Riyadh Air Metropolitano. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró este jueves, en la previa de la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid en Yeda (Arabia Saudí), que el delantero argentino Julián Álvarez "volverá a ser el mismo de siempre en cualquier momento", al mismo tiempo que confesó que "es una pena" que el francés Kylian Mbappé no juegue por lesión en el conjunto merengue.

"Todos los jugadores tienen sus altos y sus bajos, nadie tiene que demostrar su categoría ni su talento futbolístico. Julián en cualquier momento volverá a ser el mismo de siempre, si no lo es ya para muchos de nosotros", expresó el mandatario sobre el atacante argentino, que acumula solo un gol en los últimos siete encuentros.

Cerezo reconoció que esta situación "no le gusta ni a él ni a nadie". "Pero yo creo que realmente volverá y volverá muy pronto a ser el que realmente ha sido y el que realmente es, un magnífico jugador y uno de los mejores del mundo", agregó.

El presidente rojiblanco avisó de que "todos los derbis son diferentes y más en esta competición", con "dos partidos para poder ganarla". "Yo creo que se verá un buen derbi", auguró sobre un partido en una torneo que ganarlo supondría que el equipo colchonero recondujera la temporada, después de estar "así, así y allá, allá" en Liga.

"El pálpito que tengo es que vamos a hacer un buen partido. Otra cosa es que tengamos esa suerte que nos falta muchas veces para poder rematar muy bien los partidos", analizó, antes de recordar que tienen con las tandas de penaltis -lo que decidirá el encuentro si se llega con empate al final de los 90 minutos- "una experiencia mala en Europa".

Además, lamentó la baja de Mbappé por su lesión de rodilla. "Lo he dicho siempre, prefiero que jueguen los mejores y que jueguen todos. Es una pena que no haya podido venir porque está lesionado, pero la verdad me hubiera encantado", reveló, y elogió a su entrenador, Diego Pablo Simeone.

"Tenemos solamente uno (técnico) porque es muy bueno, porque lo hace muy bien, porque nos da títulos, nos da triunfos y, sobre todo, porque queremos que siga", afirmó Cerezo, que cumple este jueves 1.200 partidos como presidente rojiblanco.