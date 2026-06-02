Enrique Riquelme: "La realidad es que el club está en venta y nosotros no lo vamos a permitir"

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme ha aseguardo este martes que las próximas elecciones a la presidencia del club blanco suponen "un referéndum" sobre su futuro modelo de propiedad y pidió a los socios que acudan a votar porque, a su juicio, "la realidad es que el club está en venta" y cree que, de lo contrario, podrían ser las últimas elecciones blancas.

"Le pido y os pido por favor que le hagáis llegar el mensaje. Estas elecciones, el próximo domingo, son un referéndum. Que el socio vote lo que vote, pero que por favor vaya a votar. Necesitamos que los socios den su palabra y el próximo domingo vayan a votar lo que quieran votar, pero que voten", manifestó ante los medios tras reunirse en un acto privado con socios madridistas en Barcelona.

Riquelme defendió que su candidatura se opone "totalmente" a cualquier proceso de privatización de la entidad y reivindicó un modelo de club propiedad de los socios.

"Para nosotros esta candidatura ha sido fundamental no solamente por estar en contra totalmente de la privatización. El club debe ser 100% de sus socios", afirmó.

Además, avanzó que en los próximos días presentará nuevas propuestas dirigidas a mejorar la experiencia de los socios. "En dos días haremos otra ronda de lo que venimos escuchando de todos los socios, con mejoras concretas para mejorar el día a día y poner al socio en el centro de todo", señaló.

En el plano deportivo, el candidato recordó que ya ha comenzado a desvelar algunos de los nombres que formarían parte de su proyecto en caso de acceder a la presidencia. "Hemos empezado con algunos nombres, tanto de jugadores que nos encantaría que estuvieran y que, si soy presidente del Real Madrid, jugarán en el Real Madrid. También iremos diciendo alguno más en estos días", explicó.

Asimismo, destacó el anuncio realizado sobre la figura de Raúl González Blanco como director deportivo de su candidatura. "Nadie mejor que don Raúl González Blanco. El jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid, alguien que siempre está por y para el Real Madrid. Nos sentimos muy orgullosos y vamos a seguir dando nombres que puedan transmitir la identidad y el ADN del madridismo al club", apuntó.

Por último, insistió en que la cita electoral es clave para el futuro de la entidad. "Ya habéis visto en los últimos días definiciones muy diferentes de lo que se quiere hacer, pero la realidad es que el club está en venta y nosotros, en esta candidatura, no lo vamos a permitir. Son las últimas elecciones del Real Madrid", concluyó.