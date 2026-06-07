Eriksen da otro susto tras desplomarse en pleno partido con Dinamarca

Archivo - Christian Eriksen - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero danés Christian Eriksen se desplomó este domingo durante el encuentro contra Ucrania, que quedó suspendido en ese minuto 65, en Odense, aunque la Federación de su país tranquilizó con las primeras pruebas positivas al jugador en un hospital.

"Christian se encuentra bien y abandonó el terreno de juego por su propio pie", declaró Morten Boesen, médico de la selección danesa. "En mi opinión, el marcapasos funcionó correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó muy rápidamente y enseguida nos pusimos en contacto con él", añadió.

El amistoso, que ganaba 2-1 una Dinamarca que no estará en el Mundial 2026, no se reanudó después del susto de un Eriksen, de 34 años, actual jugador del Wolfsburgo alemán, que "se someterá a exámenes adicionales en el hospital para determinar qué causó el incidente".

El excentrocampista del Manchester United, Tottenham o Inter de Milán fue sometido a la implantación de un desfibrilador cardioversor implantable (DCI), un tipo de marcapasos, tras sufrir un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa 2020 contra Finlandia en 2021.

La ICD permitió a Eriksen retomar su carrera como jugador con el Brentford en 2022, ocho meses después de su desplome en la EURO, antes de pasar tres años en el Manchester United y fichar el pasado verano por el equipo alemán.