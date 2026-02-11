Ernesto Valverde: "Afortunadamente, la vuelta no es la semana que viene"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este miércoles que la Real Sociedad ha sido "mejor" en el partido y mereció la victoria, pero que no se sabe lo que puede pasar en un encuentro de vuelta que "afortunadamente" no se disputa la "semana que viene" y que lucharán por darle la vuelta a la eliminatoria en San Sebastián.

"La historia está llena de situaciones así, esperemos que se salde con la que nos vaya bien. No sabemos que puede pasar en la vuelta. Hoy han sido mejores que nosotros y han merecido la victoria. Afortunadamente, la vuelta no es semana que viene, podemos recuperar jugadores. A ver quien está mejor en el partido de vuelta. Hay que ir a ganar", afirmó el entrenador del Athletic Club en la rueda de prensa posterior a la victoria de la Real Sociedad en San Mamés en la ida de semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

Valverde apuntó que les viene "bien" el que el partido de vuelta sea dentro de tres semanas porque les permite tener "semanas limpias", algo que no ha ocurrido desde el principio de año. "Es muy importante tener días para preparar los partidos. Queda tiempo para la vuelta y ahora nos tenemos que centrar en otras cosas importantes. Lo vamos a intentar como siempre lo hemos hecho", añadió.

El cacereño subrayó que, pese al buen partido de la Real Sociedad, el resultado es "corto y hay un partido de vuelta". "Han estado mejor que nosotros, están en un gran momento de forma y confianza. Hay que pensar en la vuelta y a ver como estamos en ese partido. Los primeros 10 minutos de la segunda parte de ellos han sido muy buenos", explicó.

Un 'txingurri' que confesó que les faltaron "recursos ofensivos". "En el primer tiempo nuestras llegadas acabaron en remates centrados, y ellos se encontraban cómodos en los centros laterales. No hemos llegado con mucha claridad. Pero se veía y se intuía que nos llegaban con peligro", concluyó.