MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC y el Real Betis Balompié han empatado su derbi, con gol postrero de Kike Salas para el 1-1 y fallo del guardameta bético Álvaro Valles, durante una jornada 13 de LaLiga EA Sports que también ha visto este sábado los triunfos del Valencia CF por 0-1 ante el Rayo Vallecano y del Deportivo Alavés por 3-1 contra el Deportivo de A Coruña.

Esta tanda sabatina en Primera División arrancó en Vitoria, donde los locales se adelantaron en menos de minuto y medio. Antonio Blanco alzó su mirada en el centro del campo y cruzó un pase largo para la internada de Ángel Pérez por el costado derecho del área rival, donde bajó la bola y rápidamente conectó un derechazo a bote pronto para marcar.

Poco antes del descanso empataron los visitantes tras un desmarque de Pierre-Emerick Aubameyang, quien llegó al área vitoriana y realizó un disparo que Nahuel Tenaglia con su despeje convirtió en autogol. Pese a eso y un penalti fallado por Lucas Boyé, el Alavés sonrió en la segunda mitad del partido porque el mismo Boyé hizo el 2-1 de cabeza en el 62'.

La sentencia en el marcador fue obra de Denis Suárez en el minuto 90 empujando a placer un pase raso de Boyé, que había hecho un jugadón con eslalon. La victoria colocó al equipo babazorro con 16 puntos en la tabla, dejando atrás un bache, mientras que el Dépor tras perder en Mendizorroza se quedó con 15 puntos y con su propio bache en ciernes.

Otro equipo que sigue en mala dinámica es el Rayo, anclado en los 12 puntos después de su derrota en casa frente a un Valencia con la misma puntuación y en aparente mejoría. Los locales empezaron bien el duelo e incordiaron al portero Stole Dimitrievski tres veces durante la primera mitad, siendo Isi Palazón el primero en probarlo con un disparo lejano.

Luego tuvo dos más claras Jorge de Frutos, de diestra en el 27' tras un zigzagueo y de zurda con semivolea en el 31'. Dimitrievski le negaba el gol a su exequipo y el Valencia fue letal con un córner en el 41', cabeceado a gol por José Copete en escorzo. Tras el descanso, el Rayo buscó sin fortuna el empate, incluyendo tiro al larguero de Unai López.

Algo parecido le estaba ocurriendo al Sevilla en el derbi, ya que un zurdazo de Gabriel Suazo en el 83' se estrelló en el poste cuando los locales buscaban empatar. No en vano, los de Luis García Plaza ya habían mostrado mejor cara que el Betis en el primer periodo, con dos ocasiones de Lucas Stassin, pero después del descanso se les torció al escenario.

En el 57' corrió Antony a la corona del área rival y su zurdazo raso tropezó en Lucien Agoumé, cambiando el rumbo del balón y fijando el 0-1. Luego los sevillistas insistieron en busca de un 1-1 esquivo, con Valles y su defensa haciendo acciones de mérito, pero en el tiempo añadido se tragó el cancerbero verdiblanco un zurdazo lejano, fuerte y raso de Salas.

Esta igualada 'in extremis' en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán dejó a los béticos con 27 puntos, ocupando puestos de acceso a Champions League, y alargó la racha negativa de un Sevilla con 19 puntos y que lleva un mes sin ganar en Liga, desde su 2-0 ante Osasuna en la jornada 10.