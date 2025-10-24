Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica, rivales de España en el Europeo 2026 de fútbol sala

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica serán las rivales de la selección española en el grupo C de la fase final del Europeo de fútbol sala 2026, que se disputará entre el 21 de enero y el 7 de febrero en Letonia, Lituania y Eslovenia, según el sorteo celebrado este viernes.

El equipo dirigido por Jesús Velasco, que cuenta con 7 campeonatos de Europa en su palmarés, se enfrentará en Liubliana a una de las anfitrionas, Eslovenia, a la que ha vencido en 16 de las 20 ocasiones en las que se han visto las caras.

Además, en el inicio de la andadura por recuperar el trono europeo, que no ocupa desde 2016, también se medirá a Bélgica (23 triunfos en 29 partidos) y Bielorrusia (1 victoria en el único precedente).

El resto de grupos los componen Letonia, Croacia, Georgia y Francia (grupo A), Lituania, Armenia, República Checa y Ucrania (grupo B) y Hungría, Polonia, Italia y la vigente bicampeona Portugal, que conforman el grupo D. Las dos mejores selecciones de cada grupo se clasifican para los cuartos de final.