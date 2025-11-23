El esloveno Slavko Vincic arbitrará el Chelsea-Barça

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El esloveno Slavko Vincic será el encargado de arbitrar este martes el partido de la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el FC Barcelona en Stamford Bridge (21.00 horas), mientras que el italiano Davide Massa y el lituano Donatas Rumsas harán lo propio en el Borussia Dortmund-Villarreal y el Slavia Praga-Athletic Club, respectivamente.

Vincic, de 45 años, se cruzará por tercera vez en la 'Champions' con los azulgranas, que cuentan con un balance de una victoria y una derrota con él en el campo. En la última vez que se vieron las caras, los de Hansi Flick golearon al Bayern Múnich en el Estadi Olímpic Lluís Companys en la fase de liga (4-1).

En la primera ocasión, en el curso 2022-23 y con Xavi Hernández en el banquillo, el Barça cayó ante el Inter de Milán (1-0) con un arbitraje polémico del esloveno, que anuló un gol de Ansu Fati, no pitó una mano de Dumfries en el descuento y que no expulsó a Hakan Calhanoglu por una entrada muy dura sobre Sergio Busquets en la segunda parte; los culés fueron relegados a la Liga Europa.

Mientras, Davide Massa, de 44 años, se verá las caras por segunda vez con el Villarreal. El conjunto castellonense empató con el transalpino como árbitro principal en la fase de grupos de la Liga Europa de la temporada 2016-17 en un choque frente al Zúrich (1-1).

Por último, Donatas Rumsas, de 37 años y que impartió justicia en el debut del Real Madrid en esta edición de la 'Champions', será el colegiado del duelo que afrontará el Athletic Club en Praga.