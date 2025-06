España afina hacia la Eurocopa Femenina con un amistoso de nivel

La campeona del mundo se mide en Butarque a la exigente y competitiva Japón antes de partir hacia Suiza

La selección española femenina de fútbol afrontará este viernes (21.00 horas/La 2) en el Estadio Municipal de Butarque, de la localidad madrileña de Leganés, su único amistoso de preparación para la Eurocopa de Suiza ante la siempre exigente y competitiva Japón, un buen examen para ver en qué nivel está antes de partir hacia la disputa de otro torneo.

La actual campeona del mundo parte el domingo para suelo suizo donde debutará el próximo jueves 3 de julio ante Portugal y lo hará con sólo una prueba sobre el campo para Montse Tomé. Un ensayo que le puede servir a la seleccionadora para ir atajando las posibles dudas que tenga de cara a ese primer encuentro de una cita a la que la 'Roja' llega como una de las favoritas.

La entrenadora asturiana lleva apenas unos días trabajando con toda su convocatoria de 23 futbolistas al completo después de haber tenido que repartir los descansos entre sus internacionales por el caótico calendario. De todos modos, el bloque lo conoce perfectamente y la preocupación parece ser más el nivel físico en el que se encuentra el equipo y que fue la losa que más le pesó en los pasados Juegos Olímpicos de París donde se quedó sin medalla.

Pero ahora, la sensación que ha dado el combinado nacional en sus últimos partidos de la Liga de Naciones ante Bélgica (1-5) y, sobre todo, ante Inglaterra (2-1), es que se encuentra mejor en ese aspecto y podrá comprobarlo ante una Japón siempre incómoda, rigurosa y que será una buena piedra de toque para el futuro a corto plazo en suelo helvético.

La principal duda para Tomé puede residir en cómo configurar su once titular para afrontar a las 'Nadeshiko' y si optará por un once que se asemeje mucho al que opondrá el próximo jueves ante Portugal o repartirá más las cargas y aprovechará para hacer algunas probaturas. Las diez jugadoras del FC Barcelona, equipo que tiene mucha influencia sobre el combinado nacional, se incorporaron el pasado domingo y podrían no ser el núcleo principal como suele ser habitual.

Además, una de las teóricas fijas, la centrocampista Aitana Bonmatí, no entrenó este jueves por unas décimas de fiebre y aunque Tomé confirmó que esperaba contar con ella, lo más probable es que tenga descanso y no se arriesgue por lo que se abriría un hueco en el medio donde podría entrar la joven Vicky López o bajar a esa zona Mariona Caldentey, ya habituada a hacerlo con el Arsenal FC.

El partido también podría ser una oportunidad para ver a Maite Zubieta como '5' de cara a dar algo más de descanso a Patri Guijarro, mientras que podría haber más cambios en otras zonas como la defensa, con Jana Fernández como lateral y María Méndez como central, y en la parte delantera, con las entradas de jugadoras como Athenea del Castillo y Alba Redondo.

Enfrente, una Japón que ha iniciado una nueva etapa como el danés Nils Nielsen como seleccionador, donde relevó a Futoshi Ikeda, aunque parece que mantiene las claras señas de identidad que han llevado a las 'Nadeshiko' a ser siempre un rival incómodo y al que España conoce muy bien.

De hecho, ambas selecciones, que mantienen una rivalidad en todas las categorías, se vieron las caras hace casi un año, en la fase de grupos de París 2024, donde la 'Roja' remontó para imponerse 2-1 y tomarse la revancha de lo sucedido en el Mundial de 2023, donde las niponas zarandearon a las españolas con una sonora goleada por 4-0, de la que se rehicieron para acabar conquistando el histórico título.

El equipo asiático viene de encadenar dos derrotas seguidas en sendos amistosos ante Brasil (3-1 y 2-1) y aunque tendrá la sensible baja de la talentosa centrocampista del Manchester City Yui Hasegawa, contará con jugadoras destacadas como Fuka Nagano, Aoba Fujino o Hinata Miyazawa.

