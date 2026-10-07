España apuntala su número uno en el ranking FIFA

Unai Simón saluda a los aficionados tras la victoria en Wembley ante Inglaterra - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol continúa al frente del ranking mundial de la FIFA después de haber solventado de manera exitosa y con cuatro victorias la larga 'ventana' internacional de octubre para iniciar la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Tras ganar a Inglaterra (2-3), Croacia, en dos ocasiones (4-1 y 1-2) y Chequia (3-1), la campeona del mundo suma 2011.57 puntos para seguir por delante de Argentina (1972.80) y Francia (1958.86), en un podio que no sufre variaciones.

De hecho, en el 'Top 10' de esta clasificación mundial sólo se produce una variación notable, el ascenso de la selección portuguesa a la quinta plaza, por detrás de Inglaterra, lo que hace descender a Brasil y Marruecos a la sexta y séptima posición, respectivamente. Bélgica (8ª), Países Bajos (9ª) y México (10ª) completan los diez primeros lugares de este ranking.